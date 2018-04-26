محمد النني يكشف أفضل لحظاته ويوضح الفارق بين كوبر وفينغر‎

تحدث النجم المصري محمد النني، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وأبدى النني تفاؤله بالخروج بنتيجة جيدة أمام أتلتيكو مدريد، رغم أنه اعترف بقوة وصلابة الفريق الإسباني مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني.

وقال النني في حوار مع صحيفة “أس” الإسبانية إن “أتلتيكو مدريد يبدو منافسًا صلبًا مع سيميوني، يلعب بحماس كبير، لكن آرسنال فريق كبير أيضًا”.

وأضاف أن “المواجهة تبدو بمثابة نهائي للبطولة، سنقدم مباراة قوية، لأننا نسعى للفوز باللقب”.

يشار إلى أن النني سيغب عن مباراة الذهاب التي تقام على ملعب الإمارات، بسبب إصابته في كاحل القدم في فوز آرسنال 4/1 على ويستهام الأحد الماضي.

وأوضح لاعب بازل السابق أن تسجيل هدف في مرمى برشلونة كان أفضل لحظة في مسيرته، موضحًا أنه “ليس من السهل أن تسجل هدفًا على برشلونة، إنه من أصعب الفرق في العالم”.

وعن حظوظ المنتخب المصري في كأس العالم قال النني إننا “نملك فرصًا جيدة مثل باقي مجموعتنا للتأهل إلى دور الـ 16، أي منتخب سيمتلك الجاهزية لتحقيق هذا الهدف، سيصعد حتمًا للدور الثاني”.

وكشف النني (25 عامًا) الفارق بين طريقة مدرب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، والفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال، وقال: “كلاهما لديه ميّزات.. آرسنال يلعب بشكل مختلف تمامًا عن المنتخب، لكنهما يهتمان بكل اللاعبين”.

وحول إمكانية انتقاله للعب في الدوري الإسباني أوضح النني أن “اللعب في الدوري الإسباني، أمر مثير للاهتمام، لكن ليس لدي أي خطط، للرحيل عن آرسنال حاليًا، أنا أستمتع باللعب في الدوري الإنجليزي وأسعى للبقاء مع آرسنال، وأصبح قائدًا للفريق”.