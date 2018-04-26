مباراة الأهلي والزمالك.. محمود الخطيب منزعج من مانشيت مجلة النادي

أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بيانًا رسميًا يعرب فيه عن انزعاجه من مجلة الأهلي، بسبب مانشيت، عن لقاء الزمالك في الدوري العام مساء اليوم، أثار غضب الرأي العام الكروي في مصر ولجنة الحكام المصرية.

وكانت مجلة الأهلي خرجت بمانشيت عن لقاء الزمالك الذي يقام مساء اليوم في الدوري يحمل إسقاطًا جنسيًا تحت عنوان “أهلًا بالزمالك مساء الخميس”؛ ما أثار غضب جماهير الزمالك والرأي العام الكروي في مصر فضلاً عن عنوان “الحنفي الحكم الملاكي للزمالك، وهو ما أغضب لجنة الحكام باتحاد الكرة وهاجمت إدارة الأهلي”.

وأبدى محمود الخطيب، رئيس الأهلي، انزعاجه الشديد من “المانشيت” الذي خرجت به مجلة النادي اليوم، مؤكدًا أن الأهلي وقف طوال تاريخه داعمًا للمنظومة الرياضية في مصر بكل عناصرها والحكام في القلب منها، متمنيًا التوفيق لحكام مباراة الأهلي والزمالك الليلة.

كما أكد الخطيب أن إدارة النادي قادرة على حماية الأهلي من أي مساس بحقوقه عن طريق الوسائل المشروعة في إطار السياسة العامة للنادي.

كما وجه الخطيب رسالة للاعبي النادي وأجهزته الفنية والإدارية في كل الألعاب، مؤكدًا ثقته في قدراتهم على تحمل مسؤولية الحفاظ على اسم الأهلي وانتصاراته وبطولاته وإسعاد جماهيره تحت أي ظرف، مؤكدًا أن هذه هي شخصية البطل التي يجسدها النادي الأهلي منذ ١١١ سنة وحتى اليوم.

وكشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على لجنة الحكام أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أرسل خطابًا إلى النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب لشجب مانشيت مجلة الأهلي التى وصفت الحكم الدولي محمد الحنفي بالملاكي.

كان اتحاد الكرة أسند إدارة مباراة القمة -التي تجمع الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الخميس- إلى الحكم المصري محمد الحنفي.