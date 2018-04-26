موعد مباراة ليفربول وستوك سيتي والقنوات الناقلة.. محمد صلاح يواجه رمضان صبحي

يأمل ستوك سيتي في تراجع أداء ليفربول، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على غرار ما حدث له في آخر عشر دقائق من ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد روما بعد أن سحق الفريق الإيطالي طوال 80 دقيقة قبل ذلك.

ولا يمكن توقع أي شيء من فريق المدرب يورغن كلوب، بعدما تحسر لاعبوه بعد نهاية المباراة باستاد أنفيلد، يوم الثلاثاء، رغم انتصارهم 5-2.

واهتزت شباك ليفربول مرتين في النهاية ضد وست بروميتش ألبيون في الدوري الأسبوع الماضي، ليتضح أنه مهما بلغ سحر محمد صلاح فهناك دائمًا أمل في مواجهة فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لو صمد المنافس طويلًا.

أو على الأقل سيكون هذا أساس حديث المدرب بول لامبرت مع الفريق إذ يأمل في انتزاع الفوز خارج أرضه في صراع النجاة من الهبوط.

ومع تأخره بأربع نقاط عن منطقة الأمان قبل ثلاث مباريات من النهاية ربما يهبط ستوك لو خسر وانتصر سوانزي سيتي على تشيلسي الذي ما يزال يحلم بحرمان ليفربول من إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وسيكون هذا الأمر دافعًا لليفربول لضمان عدم تعثره مرة أخرى رغم أن كلوب يواجه مهمة صعبة في اختيار التشكيلة الأساسية بعدما تسببت الإصابة في تقليص عدد لاعبي الوسط الذين يعتمد عليهم إلى ثلاثة لاعبين فقط.

لكن ذلك ربما لن يكون مشكلة لو واصل صلاح مستواه الحالي إذ يسعى لتسجيل خمسة أهداف لكسر الرقم القياسي لإيان راش بإحراز 47 هدفًا في موسم واحد مع الفريق.

وتشهد المباراة مواجهة مصرية خالصة بين محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي وزميله في منتخب مصر.

موعد مباراة ليفربول وستوك سيتي

وتنطلق المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة ليفربول وستوك على قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

وسيبحث مانشستر سيتي المتوج باللقب عن أرقام قياسية يوم الأحد عندما يحلّ ضيفًا على وست هام يونايتد.

ويحتاج سيتي إلى ستة أهداف وفوزين في آخر أربع مباريات ليحقق رقمًا جديدًا في الدوري الممتاز في عدد الأهداف والنقاط والانتصارات وهو أمر في متناوله.

لكن وست هام وهو واحد من 11 فريقًا يريدون تجنب الهبوط سيكون مرشحًا لتقديم أداء قوي.

ويبتعد وست هام بست نقاط عن منطقة الهبوط التي يتقدم فيها ساوثهامبتون على ستوك ووست بروميتش، الذي يتعين عليه الفوز على نيوكاسل يونايتد لو أراد الحفاظ على آماله الضئيلة للغاية في البقاء بين الكبار.

ولم يسبق أن هبط مارك هيوز، مدرب ساوثهامبتون كلاعب أو مدرب لكن سجله الذي يتضمن تدريب ستوك سيتي في وقت سابق من الموسم ربما يلطخ بتسببه في هبوط فريقين في موسم واحد هذه المرة.

ولن ينقذه سوى الفوز يوم السبت على ضيفه بورنموث، الذي ربما تكفيه نقطة واحدة لضمان البقاء في دوري الأضواء.

ويخوض كريستال بالاس وهدرسفيلد تاون مباراتين يمكن الفوز بهما ضد ليستر سيتي وإيفرتون على الترتيب بينما يحل برايتون اند هوف ألبيون ضيفًا على بيرنلي.

وفي مثل هذا الوقت من الموسم كانت المواجهة بين مانشستر يونايتد وأرسنال تحدد وجهة اللقب؛ لكن يوم الأحد سيكون السؤال المهم هل سيشرك جوزيه مورينيو لاعبه أليكسيس سانشيز ضد فريقه السابق أرسنال إذ يسعى يونايتد لإحكام قبضته على المركز الثاني.

ويلعب توتنهام هوتسبير، الذي خسر في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي الأسبوع الماضي، ضد واتفورد يوم الاثنين ومثل ليفربول يجب على الفريق الفوز للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.