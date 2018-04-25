المصري البورسعيدي ينتزع المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري بتخطي سموحة (فيديو)

صعد المصري البورسعيدي للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما سجل أحمد جمعة هدفًا رائعًا في فوزه 2-1 على سموحة اليوم الأربعاء.

وحوّل المصري تأخره بهدف أوميد أوكري في الدقيقة 47 إلى انتصار حيث تعادل العملاق أريستيد بانسي من ضربة رأس.

وسدد جمعة الكرة مباشرة بشكل رائع ليمنح فريق المدرب حسام حسن النقاط الثلاث قبل ربع ساعة على النهاية.

واستفاد المصري من طرد طارق طه في الدقيقة 62 بعد خمس دقائق من هدف التعادل.

ورفع المصري رصيده إلى 58 نقطة من 30 مباراة متفوقًا بفارق الأهداف عن الزمالك الذي تراجع للمركز الرابع وخاض 33 مباراة.

وتوقف رصيد سموحة عند 51 نقطة بالمركز الخامس .

وضمن الأهلي الاحتفاظ بلقب الدوري قبل ست جولات على النهاية وسيواجه غريمه اللدود الزمالك غدًا الخميس في مباراة قمة.

وفي مباراة أخرى سجّل إنبي ثلاثة أهداف في الشوط الأول خلال فوزه 3-1 على طنطا.

وهز إنبي الشباك مرتين في أول ست دقائق حيث افتتح عرفة السيد التسجيل بهدف رائع بتسديدة من فوق الحارس ثم ضاعف حمدي فتحي التقدم.

وأضاف عمرو الحلواني الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 23 وانتظر طنطا، الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، حتى الدقيقة 83 ليقلص الفارق عبر محمود غالي.

ويملك إنبي 49 نقطة بالمركز السادس بينما يملك طنطا 26 نقطة بالمركز 16 وهبط للقسم الثاني برفقة الرجاء والنصر.

في المباراة الثالثة صمد وادي دجلة بعشرة لاعبين خلال تعادله 1-1 مع الداخلية.

تقدم وادي دجلة، الذي ضمن البقاء بدوري الأضواء بصعوبة، عبر محمد رضا في الدقيقة 15 وطرد مدافعه باتريك مالو في الدقيقة 59.

واستغل الداخلية صاحب المركز 14 النقص العددي ليتعادل عبر ناصر منسي في الدقيقة 65.