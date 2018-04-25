كريستيان غروس يغادر مصر دون توقيع عقود تدريب نادي الزمالك

غادر السويسري كريستيان غروس مدينة الجونة المصرية السياحية، عائدًا إلى بلاده، ظهر اليوم الأربعاء، عقب المفاوضات التي جمعته مع مسؤولي الزمالك خلال الأيام الماضية لتوليه تدريب الفريق.

ولم يوقّع غروس أي عقود مع الزمالك قبل مغادرة الجونة، وذلك على عكس ما أعلنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي أكد أن المدرب سيوقّع على العقود نهاية هذا الأسبوع.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن غروس سيعود إلى مصر، الإثنين المقبل؛ لتوقيع العقود في حالة استقدام الطاقم المعاون له كاملًا والموافقة على شروطه.

واقتربت مفاوضات الزمالك مع السويسري كريستيان غروس من الفشل، بعد تأخر مسؤولي القلعة البيضاء في توقيع العقود، ووصول عرض رسمي له لتدريب منتخب الكاميرون.

وأعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن قائمة مختصرة، يأتي على رأسها السويسري كريستيان غروس لتدريب “الأسود” في الفترة المقبلة.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن هناك مشكلة بين الطرفين، تتمثل في رغبة غروس بعدم وجود منصب مدير الكرة، والإطاحة بأيمن حافظ من الجهاز الفني، وهو ما يرفضه مرتضى منصور جملة وتفصيلًا، ما تسبب في تأخير توقيع العقود.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع غروس؛ لتولي تدريب الفريق الكروي بدايةً من الموسم المقبل، خلفًا لخالد جلال الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت، بعد إقالة إيهاب جلال من منصبه، لتواضع نتائج الفريق محليًا وأفريقيًا.