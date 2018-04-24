مرتضى منصور يسخر من مدحت شلبي خلال حفل قرعة كأس العرب للأندية‎ (فيديو)

سخر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، خلال حفل قرعة كأس العرب للأندية، الذي أُقيم، اليوم الثلاثاء، في السعودية، من الإعلامي مدحت شلبي، مقدم الحفل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ”مدحت شلبي” خلال تساؤله عن هوية الفريق الذي سيواجهه الفريق الأبيض خلال القرعة، لتلتقط عدسات التلفزيون ضيق مرتضى منصور منه، وسخريته من سؤاله.

وتشهد العلاقة بين رئيس الزمالك، ومدحت شلبي، أزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى اتهام مرتضى منصور لشلبي بتلقي رشوة من أجل مساندة ما يحدث في نادي الزمالك من تعيين لجنة مؤقتة لإدارة حسابات النادي.

مدحت شلبي : الزمالك هيلاعب مين ؟

مرتضى منصور : هيلاعب أمك 😀#مرتضى_منصور #مدحت_شلبي pic.twitter.com/AtTnQ82Vmf — Mikel Ayoub (@MiKeLAyouB) April 24, 2018

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع فريق الزمالك مع القادسية الكويتى، وتقام مباراة الذهاب في القاهرة على أن تُقام مباراة العودة في الكويت.

وتشهد البطولة العربية 32 ناديًا، ومن المنتظر أن تقام خلال الفترة من أغسطس 2018 وحتى أبريل 2019، بنظام الذهاب والإياب، ما عدا منافسات الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور الـ32 والتي تنطلق مطلع مايو المقبل.

ويحصل الفريق الفائز بلقب البطولة العربية على 6 ملايين دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار.