نادي الزمالك يصارع النجم والأفريقي على الجزيري.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاشين

دخل نادي الزمالك في صراع مع ناديي النجم الساحلي والأفريقي التونسيين من أجل التعاقد مع سيف الدين الجزيري لاعب نادي طنطا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مطلع الموسم المقبل بعد هبوط ناديه للقسم الثاني في الدوري المصري.

وقال الجزيري في تصريحات إذاعية “أمتلك عروضًا تونسية من أندية الأفريقي والنجم الساحلي، وفي مصر هناك اتصالات بين نادي الزمالك ووكيل أعمالي، ولكن لم أتلقَ أي مفاوضات من النادي الأهلي”.

وأضاف الجزيري “أرحب بمفاوضات نادي الزمالك وشرف كبير أن أنتقل لصفوف أحد الأندية العملاقة في أفريقيا، وسأحدد موقفي من العروض التي لدي خلال الفترة المقبلة”.

وتابع الجزيري ” عندما تنتهي مسابقة الدوري الممتاز بشكل رسمي، سوف أعقد جلسة مع فايز عريبي رئيس النادي، والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، فمن الصعب أن ألعب في دوري الدرجة الثانية ، الأهم بالنسبة لي هو المشروع الرياضي، أي أنه لا بد من الانتقال إلى نادٍ أضمن مكانًا في التشكيل الأساسي وحصد بطولات في الفترة المقبلة”.

وأردف “علي معلول يقدم مستوى رائعًا للغاية مع النادي الأهلي، ومستواه تحسن بشكل كبير مع القلعة الحمراء وكذلك المنتخب التونسي وكذلك ضد حمدي النقاز مع الزمالك، وتواجد لاعبين تونسيين في الدوري المصري يعتبر شيئًا جيد للغاية”.

على جانب آخر كشف نادي الأسيوطي موقفه من انتقال مهند لاشين لاعب وسط الفريق لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

وقال محمود الأسيوطي، رئيس نادي الأسيوطي، إن الحديث عن انتقال مهند لاشين، لاعب وسط الفريق، إلى الأهلي في الصيف الجاري، مجرد كلام وسطاء.

وأضاف في تصريحات إذاعية : “في الانتقالات الشتوية الماضية تحدث معي عدلي القيعي، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، لكن الأمور لم تتم ، طلبت من الأهلي 15 مليون جنيه بجانب نسبة من إعادة بيع اللاعب مرة أخرى، أو 20 مليون جنية مرة واحدة دون الحصول على أي نسبة من إعادة البيع”.

وأكمل: “حتى الآن لا توجد أي أمور رسمية أو خطوات جادة بشأن انتقال اللاعب للأهلي”.

إلى ذلك أرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، يطلب فيه تعديل موعد مباريات النادي المصري في الدور التمهيدي للبطولة العربية، الذي يقام في السعودية في الفترة من الـ1 حتى الـ10 من مايو المقبل.

وأبلغ اتحاد الكرة الاتحاد العربي بأن المصري مرتبط في هذه الفترة بخوض مباراة في الجولة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، لذا لن يستطيع خوض الدور التمهيدي في هذا الموعد.

وتعكف لجنة المسابقات بالاتحاد العربي على بحث موقف المصري وإمكانية تعديل موعد مشاركته فى الدور التمهيدى أو استبعاده من البطولة.