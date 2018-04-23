تعرّف على مدّة غياب محمد النني عن الملاعب

كشف عمر صبحي المتحدث الإعلامي باسم محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، مدة غياب الدولي المصري عن الملاعب، بعد إصابته في مباراة آرسنال وويستهام، أمس الأحد، في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال عمر صبحي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رسميًا، النني يغيب عن الملاعب بحد أقصى 3 أسابيع، وبذلك من الممكن أن يتواجد في مباراة نهائي الدوري الأوروبي المقرر لها يوم 16 مايو المقبل”.

وبذلك يتأكد جاهزية النني (25 عامًا) للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم في روسيا التي تبدأ يوم 14 يونيو.

وأُصيب النني بعد التحام مع مارك نوبل لاعب ويستهام، ليخرج محمولًا على المحفة في الدقيقة 43.

ويأمل آرسنال في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي، لكنه عليه أولًا اجتياز عقبة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، ثم مواجهة الفائز من نصف النهائي الآخر بين مارسيليا وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتقام المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي يوم 16 مايو في مدينة ليون الفرنسية، علمًا أن الفائز باللقب يتأهل مباشرة إلى دورالمجموعات في دوري أبطال أوروبا.

دعوات المصريين الحمدالله ????????????????

الاصابة دي اظهرت كل الحب والتقدير من الناس تجاه محمد مش بس بالنسبه لهم كلاعب في المنتخب لا من ردود الأفعال بتدل على النني ابنهم واخوهم وصاحبهم وعامل كبير في تحقيق النجاح اللي بيوصل له.

شكرا على كل حاجة ♥️♥️ https://t.co/wFEckmhPSL — Omar Sobhy ???????? (@OSobhY) April 23, 2018