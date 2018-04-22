لماذا اختفى محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي؟ ‎

اختفى النجم المصري محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018، ولم يظهر في مكان الحفل.

ووفقًا لفضائية “أون سبورت” فإن صلاح استلم الجائزة، واختفى تمامًا وتوجه سريعًا إلى مدينة ليفربول للانخراط في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة روما يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وسافر صلاح سريعًا إلى مدينة ليفربول بناء على تعليمات مدربه، الألماني يورغن كلوب.

وتوّج المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، الأحد، بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة وكذلك ثاني عربي وإفريقي بعد فوز الجزائري رياض محرز المحترف في ليستر سيتي بها في موسم 2015-2016.

ويعد صلاح أيضًا سابع لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بالجائزة بعدما فاز بها من قبل تيري مكديرموت والاسكتلندي كيني دالغليش والويلزي إيان راش و جون بارنس وستيفين جيرارد و الأورغوياني لويس سواريز.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وانتزع المهاجم المصري الجائزة بعد مستواه المتميز الذي ظهر به في أول مواسمه مع ليفربول، حيث تمكن في تسجيل 41 هدفًا خلال 46 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها ليفربول هذا الموسم.