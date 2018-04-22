نادي الزمالك يعود للانتصارات في الدوري المصري على حساب الأسيوطي (فيديو)

استعاد نادي الزمالك، طريق الانتصارات من جديد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد ثلاث هزائم، وتعادل، أبعدته عن المنافسة على المركز الثاني، كما أصبح بعيدًا بشكل كبير عن المركز الثالث.

وتغلّب الزمالك اليوم الأحد، على ضيفه الأسيوطي سبورت بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.

وأحرز هدفي الزمالك، محمود علاء، وأحمد مدبولي، في الدقيقتين 2 و59 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الأسيوطي الوحيد عن طريق عمر فتحي في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتقى الزمالك إلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما تجمّد رصيد الأسيوطي عند 41 نقطة في المركز الثامن.

ورغم احتلال الزمالك للمركز الثالث، إلا أن فرصه في الحفاظ عليه ضعيفة للغاية بعد أن وصل إلى 58 نقطة من 33 مباراة، وتتبقى له مباراة واحدة هذا الموسم، في حين أن المصري (الرابع) برصيد 55 نقطة من 29 مباراة فقط، ولا يزال لديه 5 مباريات.