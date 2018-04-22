النادي الأهلي يقترب من تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري المصري (فيديو)

اقترب النادي الأهلي من تحقيق رقم قياسي جديد، وحصد أكبر عدد من النقاط في موسم واحد، بفوزه 2-1 على مستضيفه بتروجيت في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع الأهلي، المتوج باللقب قبل ست جولات على المسابقة، رصيده إلى 85 نقطة، وبات على بُعد ثلاث نقاط من تحقيق رقم قياسي في الدوري، بإحراز لقب البطولة بأكبر عدد من النقاط، وتتبقى له مباراتان بينما توقف رصيد بتروجيت عند 38 نقطة في المركز 12.

وسجل المدافع سعد سمير الهدف الأول لبطل الدوري في الدقيقة 22، عندما قابل برأسه تمريرة عرضية من وليد سليمان من ركلة حرة وحولها بقوة في الشباك.

وضاعف مروان محسن النتيجة للأهلي في الدقيقة 55، بعدما تلقى تمريرة بينية متقنة من سليمان، وضعته في مواجهة المرمى ليضع مهاجم منتخب مصر الكرة على يمين الحارس.

وهدف مروان رقم 72 للأهلي في المسابقة هذا الموسم، ليصبح أكثر أندية الدوري تسجيلًا للأهداف في موسم واحد محطمًا رقم الترسانة عندما سجل 71 هدفًا في موسم 1963-1964.

وقلص عمر النجدي الفارق في الدقيقة 78، عندما انفرد بالحارس شريف إكرامي ووضع الكرة بهدوء.

وأهدر الإسماعيلي نقطتين في الصراع على المركز الثاني في الدوري، وتعادل دون أهداف مع الرجاء الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية. واكتفى الإسماعيلي بالحصول على نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الرجاء 26 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

ويتقدم الإسماعيلي، الذي خاض 32 مباراة، بتسع نقاط على المصري البورسعيدي ثالث الترتيب، الذي خاض 29 مباراة فقط.