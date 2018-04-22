مرتضى منصور: كريستيان غروس مدرب نادي الزمالك الجديد يحسم مصير احتراف كهربا

تلقى محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، عرضًا للاحتراف في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات إذاعية: “كهربا لديه عرض احتراف رسمي من الدوري الإنجليزي بمقابل مادي يصل 250 مليون جنيه”.

وأضاف منصور: “هناك من يخرج ليتهمني بإهدار المال العام، هل هم لا يعلمون أننا تعاقدنا معه بـ7 ملاين جنيه فقط، والآن سيتم بيعه بـ250 مليون غير الأموال التي حصلنا عليها من إعارته للسعودية؟”.

وتابع: “كريستيان غروس المدير الفني الجديد للزمالك، سأل عنه خلال جلسة أمس وفي حالة موافقته على رحيل اللاعب نهائيًا للدوري الإنجليزي سيتم الأمر”.

وأكمل أن غروس سأل أمس عن وضع محمد عبدالشافي لاعب الفريق المعار للفتح السعودي، إذ أكد أنه لاعب مميز وجيد ويرغب في عودته إلى صفوف الفريق.

تأجيل القضية ضد وزير الشباب

إلى ذلك أصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا عبر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، بعد قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بتأجيل قضية مرتضى منصور، ضد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لإلغاء قرار تشكيل لجنة مالية لإدارة النادي إلى يوم 29 إبريل الجاري.

وجاء بيان الزمالك على النحو التالي:

“يوم بعد يوم تنكشف خيوط المؤامرة على الزمالك وتظهر محاولة المتآمرين على مجلس المستشار مرتضى منصور، لتدمير النادي حيث قامت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بتأجيل قضية رئيس النادي ضد خالد عبدالعزيز، لإلغاء قرار تشكيل لجنة مالية لإدارة النادي والتحكم فيه، وأن تكون لها الهيمنة والسيطرة على كافة النواحي المالية إلى الأحد المقبل 29 أبريل الجاري.

وجاء قرار محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم بتأجيل قضية إلغاء لجنة وزير الشباب والرياضة إلى الأحد المقبل، وذلك بعد تدخل ممدوح عباس وهاني شكري ومصطفى عبدالخالق كطرف في القضية، بتكليف المحامين الخاصين بهم للدفاع عن قرار وزير الشباب والرياضة، وتبني موقفه لاستمرار لجنته لتنفيذ المخطط”.