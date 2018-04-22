نادي الزمالك يفاوض إيزاك مولمبي.. وكريستيان جروس يؤمن نفسه بشرط جزائي خرافي

دخل نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، في مفاوضات مع الأسيوطي للتعاقد مع إيزاك مولمبي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وقال أحمد سلطان، وكيل اللاعبين، في تصريحات إذاعية: “الزمالك يرغب في التعاقد مع إيزاك مولمبي، ومجلس الإدارة الأبيض أبلغني بأنه يتابع اللاعب ويريد ضمه، وسندرس الأمر مع مسؤولي الأسيوطي”.

وأضاف سلطان: “اللاعب مرتبط بعقد مع فريقه لمدة 3 سنوات ونصف، ولا يوجد به أي شروط جزائية، لذا على إدارة الزمالك أن تنهي الصفقة مع إدارة الأسيوطي”.

وفي ذات الإطار، قال وائل الخربتاوي، وكيل أتشيمبونغ، لاعب الزمالك المعار إلى نادي بتروجت، إن اللاعب سينضم إلى القلعة البيضاء عقب انتهاء إعارته، لافتًا إلى أن المدير الفني للأبيض هو الذي سيقرر مصير اللاعب.

وأضاف في تصريحات إذاعية: “اللاعب يحق له الحصول على قيمة عقده كاملاً، حال استغنى الزمالك عنه ، ليس لدينا أي مشكلة حال قرر الزمالك الاستغناء عن اللاعب، من الممكن أن نتفاوض حول الأمر، لكن لابد من الحصول على المستحقات المتأخرة للاعب”.

وأوضح: “اللاعب تلقى عرضًا من ظفار العماني في شهر يناير الماضي، لكن بسبب رغبة الزمالك في ضم إسلام جمال تم الاتفاق على انضمام أتشيمبونغ لبتروجت”.

ومن جانب آخر، قال محمد الحبشي، وكيل كريستيان جروس، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، إن موكله لم يوقع على العقود الرسمية لتدريب القلعة البيضاء حتى الآن لكن تم الاتفاق علي بنود التعاقد كافة.

وأضاف: “كنت في رحلة عمل مع جروس في الخارج، وتلقيت حينها اتصالات من إسماعيل يوسف، عضو مجلس الزمالك، وأحمد مرتضى منصور ، التوقيع النهائي لم يتم حتى الآن، لكن كل الأمور تم الاتفاق عليها”.

وأوضح: “جروس سيعمل بالجهاز المعاون له بالكامل، وهو ما تم الاتفاق عليه، وسيتم انتداب مدرب واحد من الزمالك للعمل معه”.

وأكد: “جروس وضع بندًا في العرض يقضي بحصوله على قيمة عقده كاملاً في أول عام أي 12 مليون دولار إذا رغب الزمالك في رحيله خلال الموسم الأول ، وأيضا سيقوم جروس بسداد نفس المبلغ إذا رغب هو في الرحيل، وفي العام الثاني إذا قرر الزمالك رحيل المدرب سيحصل على ثلاثة أشهر شرط جزائي”.

وأردف: “الزمالك لم يطرح أمر تولي جروس المسؤولية الفنية في الكأس، وعقد المدرب سيبدأ من الموسم المقبل وليس له أي علاقة بالموسم الجاري”.

وأشار إلى أن جروس لم يتناقش مع المجلس الأبيض حتى الآن في ملف الصفقات وسيتم عقد جلسة لبحث احتياجات الفريق في الموسم المقبل، لافتا إلى أن المدرب تابع بشكل جيد محترفي الزمالك السعودية كهربا وشيكابالا ومصطفى فتحي، ومن قبلهم محمد عبد الشافي بحكم توليه مسؤولية أهلي جدة في وقت سابق.

وأكد أن المدرب يتعامل مع شركة إحصائيات خاصة، أعدت له تقريرًا شاملاً عن كل لاعبي الفريق.