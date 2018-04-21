النادي المصري يخطف المركز الثالث من الزمالك ويرسل طنطا للدرجة الثانية

لحق طنطا بفريقي الرجاء والنصر إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما فرط في تقدمه بهدف على ضيفه المصري البورسعيدي ليخسر 2-1 في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت.

وتقدم المصري للمركز الثالث برصيد 55 نقطة من 29 مباراة متفوقًا بفارق الأهداف على الزمالك، الذي تراجع للمركز الرابع، بينما ظل طنطا في المركز 16 برصيد 26 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية.

وتقدم طنطا بهدف عبر التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 70 عندما نفذ ركلة جزاء تصدى لها أحمد مسعود حارس المصري لترتد للجزيري الذي أودع الكرة الشباك.

وأدرك البديل وليد حسن التعادل للمصري في الدقيقة 87 قبل أن يسجل أريستيد بانسي مهاجم بوركينا فاسو هدف الفوز بعد دقيقتين.

وانتعشت آمال المصري في احتلال المركز الثاني بعدما قلص الفارق مع الإسماعيلي إلى ثماني نقاط ويملك المصري مباراتين مؤجلتين.

وفي مباراة أخرى، ضمن وادي دجلة البقاء في دوري الأضواء بعد فوزه 2-1 على ضيفه الإنتاج.

ورفع دجلة رصيده إلى 33 نقطة في المركز 15 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط قبل جولة واحدة على النهاية بينما توقف رصيد الإنتاج عند 44 نقطة في المركز السادس.

ووضع خالد قمر الإنتاج في المقدمة في الدقيقة 11 من ركلة جزاء وأدرك السنغالي ابراهيما ندياي التعادل لدجلة بالدقيقة 26 قبل أن يحسم سيد سالم الفوز لدجلة بتسديدة قوية في الدقيقة 71.

وفاز سموحة 1-صفر على الداخلية بهدف حسام حسن في الدقيقة 55.

ورفع سموحة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الداخلية عند 36 نقطة في المركز 14.

وسبق أن هبط النصر للدرجة الثانية، بينما تأكد هبوط الرجاء لأنه يملك 25 نقطة من 32 مباراة.