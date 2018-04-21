السويسري غروس يصل إلى الجونة للاتفاق على تفاصيل عقد تدريب نادي الزمالك المصري

ذكرت تقارير صحفية أن السويسري كريستيان غروس، المدير الفني المرشح لقيادة الزمالك، وصل إلى مدينة الجونة الساحلية تمهيدًا لعقد جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض.

ونقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤكدًا أن غروس سيوقع على عقود تدريب الزمالك لمدة موسمين، على أن يتكفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، بكامل تكاليف التعاقد.

وأضاف رئيس الزمالك: “غروس يتواجد حاليًا في الجونة ويعقد جلسة حاليًا مع أحمد مرتضى من أجل التوقيع على عقده مع الفريق الذي سيمتد لموسمين”.

وأكمل: “اتفقنا مع آل الشيخ على تحويل قيمة عقد المدرب بالكامل على حساب نادي الزمالك بمجرد الحصول على توقيع المدير الفني الجديد مباشرةً “.

وكان غروس قد طلب الحصول على مبلغ مليون يورو في الموسم الواحد من أجل الموافقة على تدريب الزمالك، على أن يحصل الجهاز المعاون له على 300 ألف يورو إضافية للموسم الواحد.

يذكر أن المدير الفني السويسري تمسك بتواجد ثلاثة مدربين مساعدين له خلال فترة توليه للزمالك، إذ يتفاوض الطرفان حول الشرط الجزائي في التعاقد حاليًا.

غروس يبلغ من العمر 63 عامًا وحصد 14 بطولة عبر تاريخه، وحصل على لقب الدوري السويسري 4 مرات مع بازل، ومرتين مع جرازهوبرز، وكأس سويسرا 5 مرات مع الفريقين، وكذلك حصد 3 ألقاب مع أهلي جدة السعودي.