تفاصيل عقد السويسري غروس مع نادي الزمالك وموعد التوقيع

توصل نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور لاتفاق شبه نهائي مع السويسري كريستيان غروس؛ لتولي تدريب الفريق الكروي بداية من الموسم المقبل خلفًا لخالد جلال الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت، بعد إقالة إيهاب جلال من منصبه؛ لتواضع نتائج الفريق محليًا وأفريقيًا.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “من المقرر أن يوقع غروس على عقود تدريب الزمالك في الجونة عصر، اليوم السبت، في جلسة تضم إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة، وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك والذي يجري المفاوضات مع المدير الفني خلال الفترة الحالية”.

وأضاف المصدر: “من المقرر أن يحصل غروس على مبلغ مليون يورو في الموسم، على أن يحصل الجهاز المعاون له على مبلغ 300 ألف يورو، ليكون الإجمالي له وللجهاز المعاون مليون و300 ألف يورو صافية دون ضرائب، ما يوازي 28 مليونًا و210 آلاف جنيه مصري في الموسم”.

وتابع: “تمسك غروس أن يكون في الجهاز الفني 3 مساعدين أجانب، ومن المقرر أن يحسم قيمة الشرط الجزائي وبعض الأمور لضمان حقوقه مع الفريق الأبيض، وعدم تدخل مرتضى منصور رئيس النادي في عمل الجهاز الفني قبل التوقيع رسميًا”.

ومن المنتظر أن يدعم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي قيمة عقد المدير الفني الجديد، والذي سبق له تدريب أندية: توتنهام الإنجليزي وشتوتغارت الألماني وبازل ويانغ بويز وغراسهوبرز بالدوري السويسري، بجانب أهلي جدة السعودي.

ومن جانب آخر، دخل نادي بنفكيا البرتغالي في صراع مع الأهلي والزمالك من أجل التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الداخلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.

وأكد عثمان الدسوقي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية، عن اهتمام أندية بنفيكا البرتغالي والأهلي والزمالك بمهاجم الفريق؛ بعد ظهوره بمستوى جيد هذا الموسم وانضمامه للمنتخب الأولمبي، وإشادة شوقي غريب مدرب الفراعنة به وبمستواه خلال معسكر السعودية الأخير، ضمن برنامج الإعداد لخوض نهائيات أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ عامًا المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية 2020.

وأضاف الدسوقي، أن ناديه تلقى عروضًا محلية وأوروبية لضم ناصر منسي، جاء في مقدمتها الأهلي والزمالك، فضلًا عن اهتمام بنفيكا البرتغالي باللاعب، وطلب قضاء فترة معايشة قبل حسم التعاقد بشكل رسمي، إلا أن مسؤولي الداخلية أجلوا حسم كافة الأمور لنهاية الموسم، خاصة أن الأمر يحتاج لدراسة بشكل متأن؛ لاتخاذ القرار السليم الذي يخدم مصلحة النادي.

ومن جانبه، قال ناصر منسي مهاجم الداخلية، إن اهتمام الأهلي والزمالك به شرف كبير وأمر أسعده كثيرًا، لكنه يطمح لخوض تجربة أوروبية، مفضلًا إياها على الانضمام لأحد القطبين، ومتمنيًا إتمام رحيله لبنفيكا بشكل رسمي، خاصة أنه يراه بوابته للتألق على غرار نجوم مصر في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد صلاح.