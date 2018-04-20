القبض على 18 من ألتراس نادي الزمالك

ألقت أجهزة الأمن المصري، اليوم الجمعة، القبض على 18 شخصًا من أعضاء روابط ألتراس نادي الزمالك، خلال تجمعهم أمام النادي، بعدما وجهوا دعوات للتظاهر للمطالبة بإقالة مرتضى منصور رئيس النادي.

وقبضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على 18 متجمهرًا من ألتراس الزمالك، وبحوزتهم كمية من الأعلام وتي شيرتات، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكانت أجهزة الأمن نشرت تشكيلات أمنية وسيارات الأمن المركزي بمحيط النادي، قبل تظاهرات عدد من أعضاء الوايت نايتس أمام نادي الزمالك، وعقب بدء التجمع انتقل رجال المباحث إلى مقر النادي لاحتواء الموقف.

وكانت رابطة ألتراس “وايت نايتس” أصدرت قبل يومين، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمهاجمة مرتضي منصور، الذي حمّلته مسؤولية تدمير وتخريب النادي منذ توليه رئاسته.