محمد صلاح غاضب من اتحاد الكرة المصري.. وأزمة كبيرة تتفجر قبل المونديال (صورة)

دخل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم في أزمة كبيرة مع اتحاد الكرة في بلاده، ما قد يؤثر على مشواره في كأس العالم المقبل في روسيا يونيو المقبل.

وكشف رامي عباس، وكيل محمد صلاح وجود مشكلة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، تفجرت خلال الفترة الحالية دون أن يكشف عن طبيعة الأزمة.

وقال عباس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تغريدة غامضة: “لدينا مشاكل حقيقية مع الاتحاد المصري لكرة القدم”.

We are having a very serious issue with the Egyptian Football Association.

