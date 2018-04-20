موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يخوض ثلاثي مقدمة الدوري المصري ثلاث مباريات مهمة حيث يلتقي النادي الأهلي الباحث عن استكمال سلسلة أرقامه القياسية بعد أن حسم اللقب لصالحه ولديه 82 نقطة مع بتروجيت المتطلع للتقدم خطوة في المسابقة.

كما يلتقي الإسماعيلي المتشبث بالمركز الثاني مع الرجاء قبل الأخير والذي بات على بعد فقدان نقطة واحدة من الهبوط رسميا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الزمالك الثالث و11 نقطة عن المصري الرابع وفوز الإسماعيلي في مباراة الأحد ثم تعادله مع المصري في اللقاء المؤجل بينهما سيحسم المركز الثاني للإسماعيلي وجعله يشارك في دوري أبطال افريقيا مع الأهلي البطل.

وفي يوم الأحد أيضًا يلتقي الزمالك مع الأسيوطي ويرغب الأسيوطي بقيادة مدربه على ماهر بالذهاب للفريق إلى أفضل مركز.

وتختتم مباريات الجولة 33 يوم الإثنين فيلتقي طلائع الجيش مع المقاولون العرب ومصر للمقاصة مع الاتحاد السكندري وهي مباريات لتحسين المراكز فقط.

وسوف تذاع المباريات على قنوات “أون سبورت” و”دي إم سي سبورت” والنيل الرياضة، بالإضافة إلى التلفزيون المصري.

ويسعى الزمالك وبكل ما أوتي من قوة إلى تحقيق الفوز على الأسيوطي سبورت عندما يلتقي معه ضمن الجولة 33 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم أملًا في الحفاظ على موقعه في المركز الثالث.

ويؤهل المركز الثالث صاحبه للمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي وهو آخر أمل للزمالك إفريقيا بعد أن فقد فرصة المشاركة في دوري الأبطال.

ولن يكون الزمالك وحيدًا في سعيه لاقتناص المركز الثالث لأن المصري الذي يأتي خلفه بفارق ثلاث نقاط يتطلع للتقدم أيضًا تمهيدًا لمنافسة الإسماعيلي على مركز الوصافة لأن النادي البورسعيدي لعب 28 مباراة فقط وبالتالي فله أربع مباريات مؤجلة.

ويفتتح المصري الجولة غدًا السبت بمواجهة طنطا. ولا بديل لطنطا عن الفوز حتى يتمسك بأمل البقاء رغم أن هذا الأمل قد يتبخر إذا ما فاز وادي دجلة على الإنتاج الحربي غدًا أيضا.

يدخل المصري مباراة طنطا برصيد 52 نقطة بينما يحتل طنطا المركز 16 ضمن ثلاثي الذيل ويسبقه وادي دجلة بأربع نقاط ولا يتبقى من عمر المسابقة سوى جولتين.

قال حسام حسن مدرب المصري إنه طالب لاعبيه بالفوز بكل مبارياتهم المتبقية بعدما فرطوا في ست نقاط غالية في المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن “التقدم في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة أتمنى أن يستغلها اللاعبون بشكل جيد”.

وتابع “ليس هدفنا المركز الثالث بل نتطلع للمركز الثاني وهو ليس مستحيلا بشرط أن نفوز بمبارياتنا المتبقية”.

وقال طارق العشري مدرب وادي دجلة “كنا قريبين من حسم البقاء في الجولة الماضية أمام الأهلي لكن صادفنا سوء توفيق”.

وتابع “قلت للاعبين البقاء في الممتاز ما يزال بأيدينا والفوز على الإنتاج الحربي يكفي لأن نتخلص من كابوس التهديد بالهبوط الذي اثر كثيرا على المستوى العام”.

وتقام يوم السبت مباراتان أخريان فيلتقي سموحة مع الداخلية والنصر الهابط رسميا مع انبي الساعي لتحسين مركزه السابع.