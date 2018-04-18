ترتيب الدوري المصري بعد تعادل نادي الزمالك أمام المقاولون وفوز الإسماعيلي على المقاصة (صورة)

واصل نادي الزمالك، تقديم عروضه الضعيفة ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وفشل في تحقيق الفوز أمام مضيفه المقاولون العرب الذي فرض أسلوبه على الضيوف، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي، في ختام الجولة الثانية والثلاثين للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 55 نقطة، فيما ارتقى المقاولون العرب للمركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

ونجح الأهلي في حسم اللقب بعد أن وصل للنقطة 75، وذلك قبل نهاية البطولة بست جولات، وهو الآن على قمة الترتيب برصيد 82 نقطة.

وأحكم الإسماعيلي قبضته على المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز صعب 2-1 على مصر للمقاصة وفقد الزمالك فرصة التأهل لدوري أبطال افريقيا قبل حتى ان يتعادل بدون أهداف مع المقاولون العرب اليوم الأربعاء.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 63 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويملك المصري البورسعيدي 52 نقطة وتتبقى له أربع مباريات مؤجلة ليتمسك بالمنافسة على الوصافة مع الإسماعيلي.