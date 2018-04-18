هل دخل النادي الأهلي المصري في مفاوضات لضم عمر السومة وأشرف بن شرقي؟ (فيديو)

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن حقيقة ما تردد عن اقتراب ناديه من التعاقد مع عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، وأشرف بن شرقي من نادي الهلال خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: “دائمًا لا أحب أن أنفي أو أؤكد هذه الأمور، ولكن كل ما أعرفه وأفهمه أن كل موسم أصعب مما قبله، ورغبة الأندية التي تقابلك ودوافعها تتغير، فأنت تواجه صعوبات شديدة”.

وأضاف: “نحن نرحب بأي صفقة تضيف للفريق، لكن أنت مقيد بعدد أجانب معين في فريقك وبالتأكيد السومة واحد من العناصر المهمة وله دور كبير ومن أفضل لاعبي آسيا، وبن شرقي أيضًا لا أحد ينكر دوره مع الوداد، وتتكلم عن ناس لديها إمكانيات ومكانة وأيضًا عندي بعض الملاحظات على نظامنا”.

وتابع: “نبني مشروعًا كبيرًا للفريق الأحمر ونبحث عن التتويج بدوري أبطال أفريقيا، ولذلك نرغب في جلب صفقات جديدة تكون معينة للأهلي”.

وأتم: “الأهلي فريق كبير ولا بد من وجود أسماء كبيرة تليق باسمه وتاريخه”.

الأهلي حسم لقب الدوري المصري للموسم الجاري ليصل إلى لقبه الـ 40 كما تأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن السومة سجل 11 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم وغاب لفترات طويلة بسبب الإصابة ودخل في أزمة مع مدرب ناديه أخيرًا، بينما أحرز بن شرقي 7 أهداف فقط.