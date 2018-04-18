لاعب الشمس يكشف تفاصيل مفاوضات انتقاله للنادي الأهلي المصري

قدّم النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب عرضًا رسميًا لنادي الشمس من أجل التعاقد مع اللاعب يوسف الجبالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وكشف الجبالي تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد معه، بعدما تواجد عدلي القيعي، مدير إدارة تعاقدات الأحمر، أمس، داخل نادي الشمس للتفاوض على ضمه.

وقال الجبالي، فى تصريحات إذاعية: “عدلى القيعي قدم عرضًا لاستعارتي لمدة موسم بنية البيع، ورحب مجلس إدارة النادي بهذا العرض، لا سيما أن الأهلي كان يتفاوض معي منذ أربع سنوات”.

وأضاف لاعب نادي الشمس: “الأهلي سوف يستعيرني لمدة موسم دون مقابل، وسوف يكون هناك اجتماع بين أسامة أبوزيد، رئيس النادي، وبعض أعضاء مجلس الإدارة لحسم هذا الملف”.

وتابع الجبالي: “الأهلي من حقه شرائي بعد الموسم الجاري بمليون جنيه، وأنا ألعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، ولم ألعب كثيرًا في المركز رقم 10 الذي كان يلعب فيه عبد الله السعيد”.

وأكمل: “لم يتحدث معي أي مسؤول من الجهاز الفني للنادي الأهلي، ولكن خالد جاد الله كان يتحدث معي بشكل مستمر طوال الفترة الماضية.

ومن جانب آخر، وافق حسام البدري، المدير الفني للأهلي، على التعاقد مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، لتعويض رحيل عبدالله السعيد واستغلالًا لأزمات اللاعب مع ناديه.

ويبحث الأهلي عن محُلل خارجي، لاستغلال بند الشرط الجزائي المدون في عقده مع الأبيض والمقدر قيمته بـ500 ألف دولار أى ما يوازي 9 ملايين جنيه مصري.

وينص البند في عقد اللاعب، على أن يكون الشرط الجزائي موجهًا للأندية خارج مصر، وهو ما يتعذر معه حصول الأهلي على خدماته مباشرة، ويقتضى أن ينتقل اللاعب لأحد الأندية الخارجية ومنه للأهلي، في الوقت الذي رحب اللاعب بارتداء القيمص الأحمر خاصة بعد إعلان إدارة الزمالك عرضه للبيع.