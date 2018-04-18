إيقاف 11 لاعبًا ومدربًا في واقعة الاعتداء على حكام مصريين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة الاعتداء على حكام مصريين داخل أحد ملاعب كرة القدم بين الناشئين مواليد 2003.

من جهتها، قررت منطقة القاهرة لكرة القدم، برئاسة حمادة الشربيني، توقيع عقوبات مغلظة في واقعة الاعتداء على حكام المباراة.

ووقعت المنطقة غرامة 5 آلاف جنيه على ناشئي فريق “العمال”، وإيقاف 8 لاعبين من الفريق لمدة عام والتوصية بشطبهم وهم “محمد عبدالشافي، حازم إبراهيم، محمد حسني عبدالله، محمد عادل عبدالواحد، محمد صابر محمد، طارق محمد عبدالله، أحمد محمد فتحي، يوسف حمدي أحمد”

وتم إيقاق شهاب أحمد مدرب حراس ناشئي العمال وعمرو حسن عبدالحليم المدير الفني للعمال لمدة عام، والتوصية بالشطب لكل منهما، وإيقاف محمد محمود مدرب حراس مرمى كهرباء شمال لمباراتين وتغريمه مائتي جنيه.

وفي الشهر الماضي وقعت حادثة مشابهة إذ أظهر مقطع فيديو لحظة التعدي على طاقم تحكيم مصري بشكل عنيف من قبل الجهاز الفني لإحدى الفرق الرياضية للكرة النسائية.

وحدثت الواقعة ببطولة دوري سيدات تحت 20 سنة لكرة القدم، في مباراة مركز شباب أوسيم ومركز شباب ميت عقبة، وتطوّر الأمر ليقوم بعض الأشخاص بخلع ملابسهم داخل الملعب لضرب الحكم.