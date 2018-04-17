حسام البدري يعلن توصله لاتفاق يبقيه مدربًا للنادي الأهلي المصري

قال حسام البدري مدرب الأهلي المتوج مؤخرًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إنه توصل لاتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادي بالبقاء مع النادي في الفترة المقبلة.

وكان عقد البدري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير عن امتلاك المدرب عدة عروض خارجية؛ بعد ظهور الأهلي بشكل رائع.

لكن البدري قال لموقع النادي، اليوم الثلاثاء، “تم إبلاغي من الكابتن الخطيب برغبة النادي الأهلي في استمراري على رأس القيادة الفنية للفريق، وكان هذا الأمر في جلستين اجتمعنا خلالهما في الإمارات.

“لكن الظروف الصحية الخاصة بالكابتن الخطيب وعدم وجوده في مصر؛ وراء عدم إعلان الأمر بشكل رسمي. لم أتطرق إلى أي شروط خاصة سواء مالية أو غيرها في ملف التجديد”.

وأضاف مدافع الأهلي السابق: “لم يسبق أن وضعت شروطًا مالية خاصة بهذا الملف. أرفض من الأساس كلمة شروط مالية؛ لأن علاقتي بالأهلي أكبر من مثل هذه الأمور”.

وقاد البدري ناديه لإحراز ثنائية الدوري والكأس، الموسم الماضي، وبلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما احتفظ بلقب الدوري هذا الموسم ووصل إلى دور الثمانية لكأس مصر ودور الستة عشر لدوري الأبطال، ويمني نفسه بالتتويج بالثلاثية.