رسميًا.. كريم نيدفيد يجدد عقده مع النادي الأهلي

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب في تجديد عقد كريم وليد الشهير “بنيدفيد”، لاعب خط وسط الفريق ومنتخب مصر الأولمبي، لـ 5 أعوام بناءً على طلب حسام البدري المدير الفني الذي يتمسك باستمراره.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي للموقع الرسمي للأهلي: إن نيدفيد تم تجديد عقده لمدة 5 أعوام مقبلة، وذلك بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن عقد نيدفيد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكن حرصًا على استقرار الفريق خاصة بالنسبة للعناصر التي تمثل مستقبل الفريق تم التجديد لكريم نيدفيد، الذي وقّع على بياض وترك تقدير المقابل المالي للجنة الكرة.

من جانب آخر، ضم حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، لقائمة لقاء وادي دجلة في بطولة الدوري والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء.

وجاء قرار عودة إكرامي لقائمة الأهلي تمهيدًا للدفع به في المباريات لتجهيزه للانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس العالم، خاصة بعد إصابة أحمد الشناوي حارس الزمالك بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مواجهة نادي وادي دجلة وضمت 19 لاعبًا كالتالي:

شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وصبري رحيل وعمرو السولية وهشام محمد وأحمد حمدي وميدو جابر وأجايي وأزارو وباسم علي وحسام غالي والجزار وإسلام محارب ومروان محسن ووليد سليمان ومحمد شريف.