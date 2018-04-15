“مشادة” في مران نادي الزمالك.. و”كهربا” يقترب من الدوري الإنجليزي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري أزمة جديدة بين اللاعبين، إذ دخل الثنائي أحمد رفعت وعبدالله جمعة في مشادة كلامية حادة فيما بينهما خلال مران اليوم.

وجاءت تفاصيل المشادة خلال المران عندما أخذ عبد الله جمعة الكرة ليسددها أكثر من مرة، ليوجه رفعت الحديث له قائلًا: “أنت كل كرة هتاخدها شوطة شوطة العب مع زمايلك وباصي”، ليرد عليه جمعة قائلًا: “محدش يكلمني” لتقع مشادة كلامية بينهما.

كما حدثت واقعة أخرى بعد طلب خالد جلال المدير الفني للفريق من عبد الله جمعة أداء تدريبات فردية بعد مشادته مع زميله، وهو ما أغضب اللاعب، فقرر مغادرة الملعب قبل أن يعيده أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد، في الوقت الذي لم يتخذ أيمن حافظ مدير الكرة أي قرار تجاه رفعت، وخاض اللاعب المران بشكل طبيعي.

كهربا إلى الدوري الإنجليزي

من جانب آخر كشف محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك المعار للاتحاد السعودي، عن تلقيه عروضًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، موضحًا أنه تواصل بعد ذلك مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لبحث الأمر.

وقال كهربا في تصريحات صحفية إن المفاوضات حاليًا مع وكيله أحمد يحيى، بعدما تواصل مع المستشار مرتضى منصور وشرح له الموقف بالكامل، ورحب بانتقاله في الموسم المقبل إلى الدوري الإنجليزي، وطلب منه إحضار العرض بشكل رسمي لنادي الزمالك في الأيام الجارية، لمناقشته والوصول إلى اتفاق حول الصفقة”.

وعن هوية النادي الذي يفاوضه رفض كهربا الإعلان عن أي شيء في الوقت الحالي، قائلًا: “خلال أيام سيكون العرض قد وصل بشكل رسمي لنادي الزمالك، وسيعلن رئيس النادي عن كل تفاصيله، ولكن هناك ترحيب مبدئي بالموافقة على العرض”.

إلى ذلك كشف أيمن حافظ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إرسال الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، خطابًا إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، بتفاصيل إصابة أحمد الشناوي حارس الفريق، التي تعرض لها الخميس الماضي خلال مباراة الاتحاد السكندري، في الجولة 31 لبطولة الدوري العام.

وأوضح مدير الكرة أن خطاب طبيب الزمالك تضمن تشخيص إصابة أحمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، بقطع في الرباط الداخلي للركبة اليسرى واشتباه بقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي، وسقوط بالسطح المفصلي الخارجي لأعلى عظمة الساق.

وكشف طبيب الزمالك أن الإجراء الجراحي المطلوب للحارس عبارة عن منظار جراحي، لإعادة بناء وتوصيل دعم الرباط الداخلي بوساطة المنظار الجراحي، مع عمل استكشاف للرباط الصليبي الأمامي بالمنظار، لتحديد ما إذا كانت الإصابة تحتاج إلى إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي من عدمه، مع إعادة رفع السطح المفصلي واحتمالية الاحتياج لعمل ترقيع عظمي.

وأوضح خطاب طبيب الفريق المرسل لرئيس الزمالك، أن فترة غياب أحمد الشناوي حارس الفريق تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.