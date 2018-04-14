ابن وزوجة لاعب كرة يد الزمالك محمد هتلر يتدخلان لإنقاذه بعد تعرضه لإغماء (صور)

في مشهد جذب الأنظار خلال مباراة فريق النادي الأهلي المصري لكرة اليد أمام نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم الخميس الماضي، في الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، وحسم الزمالك لقب السوبر الأفريقي، تعرّض محمد هتلر، لاعب النادي الأبيض، إلى حالة إغماء بسبب اشتراك قوي مع لاعب الأهلي.

وجاء الإغماء عقب اشتباك بين لاعبي الأهلي والزمالك، في شوط المباراة الثاني، في هجمة خطيرة لأبناء ميت عقبة، تصدى لها دفاع الأهلي، ووصل اللاعب لمرحلة عدم تركيز قوية وقت تقدم الفريق الأحمر، لينزل ابنه وزوجته من المدرجات للاطمئنان عليه ومساعدته على الوقوف، وبالفعل استعاد هتلر وعيه وعاد للملعب وقاد فريقه للفوز والتأهل لكأس العالم للأندية في قطر.

وقال اللاعب عقب المباراة، إن الفوز بمباراة السوبر الأفريقي كان بمثابة رد اعتبار من خسارة البطولة الموسم الماضي أمام الأهلي.

وأضاف بقوله: “إحساس الهزيمة أمام الأهلي في بطولة السوبر الموسم الماضي كان سيئا جدًا، ولم يكن لدي شك في تحقيق الفوز هذا الموسم بسبب استعدادنا الجيد قبل المواجهة”.

وتابع أن “هذه البطولة جاءت في وقت صعب بسبب النتائج السيئة للألعاب الأخرى في النادي، وحالة الحزن المسيطرة على الجماهير الزملكاوية، وحاولنا أن نفرح الجمهور”.