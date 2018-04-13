النادي الأهلي يتأهل لدور الثمانية لكأس مصر على حساب الداخلية (فيديو)

تأهل النادي الأهلي حامل اللقب إلى دور الثمانية لكأس مصر لكرة القدم، عقب فوزه 2-صفر على الداخلية في آخر مباريات دور الستة عشر، اليوم الجمعة، ليضرب موعدًا مع الأسيوطي في الدور المقبل.

ومنح عمرو السولية هدف التقدم للأهلي، بطل الدوري، في الدقيقة 72 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمود الغرباوي حارس الداخلية.

وضاعف البديل إسلام محارب النتيجة قبل النهاية بسبع دقائق، بعد عدة تمريرات متقنة مع النيجيري جونيور أجايي ليسدد محارب في الشباك بعيدًا عن متناول الغرباوي.

ولاحت أول فرصة حقيقية للأهلي في الدقيقة 16 عندما تلقى محمد (ميدو) جابر تمريرة طويلة من القائد حسام عاشور ليراوغ الحارس ويضع الكرة إلى جوار المرمى.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى الداخلية لركلة حرة من السولية في الدقيقة 57.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “دائمًا ما تكون مباريات الكأس صعبة وأحيانًا يتحكم فيها الحظ. واجهنا فريقًا منظمًا ويؤدي بشكل جيد، سنستعد جيدًا لمواجهة الأسيوطي في دور الثمانية لمواصلة الاحتفاظ باللقب، ومن ثم الثنائية المحلية التي توجنا بها الموسم الماضي”.

على الجانب الآخر، قال علاء عبدالعال مدرب الداخلية: “نجحنا في غلق كل الطرق أمام هجوم الأهلي، لدرجة أن صاحبي الهدفين من لاعبي الوسط.. دخلنا المباراة وذهن اللاعبين في مباراة طنطا المقبلة في الدوري، وهي الأهم لنا لحسم صراع البقاء في المسابقة”.

ويحتل الداخلية المركز 14 في الدوري برصيد 33 نقطة من 30 مباراة متقدمًا بفارق سبع نقاط عن طنطا صاحب أول مراكز الهبوط.

وتابع عبدالعال: “وصلنا إلى مرمى حارس الأهلي أكثر من مرة، من خلال تمريرات عرضية لم نستغلها بشكل جيد. هدف الأهلي الثاني أنهى المباراة وكان من خطأ دفاعي”.