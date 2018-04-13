خالد جلال يحدد أهدافه مع نادي الزمالك

قال خالد جلال الذي تولى تدريب الزمالك، الليلة الماضية، إن مهمته الأولى مع الفريق ستكون محاولة إخراج اللاعبين من الحالة النفسية التي تسببت فيها الهزائم الأخيرة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتولى خالد جلال المسؤولية بديلًا لإيهاب جلال الذي أُقيل؛ عقب الهزيمة الثالثة على التوالي للزمالك في الدوري، بعد أن أهدر تقدمه بهدف إلى خسارة 2/1 أمام الاتحاد السكندري، أمس الخميس.

وأكد المدرب الجديد أنه فور تلقيه اتصالًا لتولي المسؤولية الفنية وافق على الفور؛ لأنه يعتبر الزمالك بيته الأول.

وسبق لجلال العمل في منصب المدرب المساعد ومدير الكرة، وحصد مع الزمالك كأس السوبر.

وأضاف في تصريح لموقع الزمالك الرسمي، اليوم الجمعة: “أثق في قدرات وإمكانيات لاعبي الزمالك، وسأعمل سريعًا على إخراجهم من الحالة النفسية الحالية؛ من أجل العودة للانتصارات”.

وتابع: “سأعمل مع أفراد الجهاز المعاون على لم شمل لاعبي الفريق سريعًا؛ من أجل العودة لتحقيق الانتصارات وتجاوز تلك الكبوة سريعًا”.

وأشار إلى أن جميع المباريات المقبلة للفريق في الدوري أو في كأس مصر، ستكون بمثابة مباريات كؤوس، وأنه سيقاتل مع لاعبي الفريق للفوز بكأس مصر، من أجل إنهاء الموسم ببطولة والمنافسة على لقب السوبر، وضمان المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بين فرق الدوري المصري برصيد 54 نقطة، بعد أن فقد الأمل في الحصول على مركز الوصيف لصالح الإسماعيلي الذي يتفوق بفارق 6 نقاط.

كما أن الزمالك أيضًا مهدد بفقدان المركز الثالث الذي ينافسه عليه المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين فقط، كما أن للمصري 3 مباريات مؤجلة.