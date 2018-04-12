تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك.. خالد جلال مديرًا فنيًا وعودة أيمن طاهر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري تعيين خالد جلال مدير الكرة الأسبق بالفريق، في منصب المدير الفني حتى نهاية الموسم.

وأصدر المجلس قرارًا بتكوين الجهاز الفني بقيادة جلال ومعاونة كل من نبيل محمود مدربًا عامًا وأيمن عبدالعزيز وأمير عزمي مجاهد في منصب المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

وكان خالد جلال سبق وتولى منصب المدرب العام في الزمالك مع المدير الفني الأسبق للفريق أوغوستو إيناسيو.

وكان مرتضى منصور قد أعلن إقالة إيهاب جلال المدير الفني من منصبه، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الاتحاد.

وخسر الزمالك للمرة التاسعة بالدوري المصري على يد ضيفه الاتحاد بثنائية مقابل هدف واحد، مساء الخميس، بالجولة الحادية والثلاثين للبطولة.

وأعلن مجلس الزمالك عقب المباراة أن إيهاب جلال تم الاستغناء نهائيًا عن خدماته، وإقالته من منصبه دون الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للفريق.

وودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي، بجانب تلقيه 9 هزائم بالدوري المصري، وخسر الفريق 3 مباريات متتالية بالدوري مع مديره الفني إيهاب جلال.