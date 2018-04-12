روني فرنانديز مهاجم نادي الفيحاء يكسر احتكار عمر السومة للقب هداف الدوري السعودي

كسر التشيلي روني فيرنانديز مهاجم نادي الفيحاء السعودي احتكار السوري عمر السومة للقب صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

وكان عمر السومة قد سيطر على لقب الهدافين منذ قدومه للدوري السعودي 3 مواسم متتالية.

ووصل رصيد فيرنانديز التهديفي إلى 13 هدفًا، بفارق هدف عن السومة الذي غاب عن لقاء الأهلي وأحد في الجولة الأخيرة.

رسميًا : روني فيرنانديز مهاجم @Alfaihaclub يتوّج بجائزة هداف #الدوري_السعودي_للمحترفين 2017 – 2018 برصيد 13 هدف، تهانينا للنجم التشيلي ⚽⚽???????? pic.twitter.com/QKRlOq3OzV — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

وشارك فيرنانديز في 25 مباراة بشكل أساسي مع الفيحاء، نجح في تسجيل 13 هدفًا ساهم بها في تصحيح المسار لفريقه بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

وأنهى الفيحاء موسمه المحلي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.