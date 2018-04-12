روني فرنانديز مهاجم نادي الفيحاء يكسر احتكار عمر السومة للقب هداف الدوري السعودي

روني فرنانديز مهاجم نادي الفيحاء يكسر احتكار عمر السومة للقب هداف الدوري السعودي

المصدر: فريق التحرير

كسر التشيلي روني فيرنانديز مهاجم نادي الفيحاء السعودي احتكار السوري عمر السومة للقب صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

وكان عمر السومة قد سيطر على لقب الهدافين منذ قدومه للدوري السعودي 3 مواسم متتالية.

ووصل رصيد فيرنانديز التهديفي إلى 13 هدفًا، بفارق هدف عن السومة الذي غاب عن لقاء الأهلي وأحد في الجولة الأخيرة.

وشارك فيرنانديز في 25 مباراة بشكل أساسي مع الفيحاء، نجح في تسجيل 13 هدفًا ساهم بها في تصحيح المسار لفريقه بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

وأنهى الفيحاء موسمه المحلي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

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