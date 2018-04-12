نادي الزمالك يتوّج بالسوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي ويتأهل لمونديال الأندية

توّج نادي الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الخامسة في تاريخه.

وتغلب الزمالك على مواطنه الأهلي بنتيجة 21-20، في مباراة جاءت مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين.

فرض لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات الشوط الأول، لينجح لاعبوه في إنهائه لصالحهم بنتيجة 10-9.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادلا الهجمات إلى أن حسم الزمالك اللقاء لصالحه ليتوّج باللقب.

بذلك، نجح الزمالك في انتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال الأندية التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.

ويعد فريق مولودية الجزائر أكثر فرق القارة تتويجًا باللقب بإجمالي 9 مرات، بفارق أربعة ألقاب عن الزمالك.