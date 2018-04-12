النادي الأهلي يفقد وليد أزارو في مباراة الداخلية بكأس مصر

قال الجهاز الطبي للنادي الأهلي بطل مصر، إن وليد أزارو سيغيب عن خط هجوم الفريق في مباراته، غدًا الجمعة، أمام الداخلية في دور الستة عشر لكأس مصر لكرة القدم.

ويتصدر المغربي أزارو قائمة هدافي الأهلي والدوري المحلي برصيد 17 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي، إن أزارو لم يتخلص بشكل نهائي من إجهاد العضلة الخلفية الذي يعاني منه.

وأضاف محمود في تصريح لموقع الأهلي الرسمي، اليوم الخميس، “الجهاز الفني بقيادة حسام البدري فضل عدم الاستعجال في عودة اللاعب واستمراره في أداء برنامجه التأهيلي، اليوم الخميس وغدًا، على أن يعود للمران الجماعي، السبت المقبل”.

وأكد طبيب الأهلي أيضًا، جاهزية الحارس محمد الشناوي لمباراة الداخلية، غدًا، مشيرًا إلى أن الشناوي لائق تمامًا، وشارك في مران، أمس الأربعاء، بشكل طبيعي من بدايته لنهايته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن المهاجم صلاح محسن تعرض للإصابة بكدمة في وجه القدم أثناء مران أمس، وتم وضع رباط على قدمه واستكمل المران بشكل طبيعي.