موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر والقنوات الناقلة

يصطدم النادي الأهلي المصري بنظيره الداخلية في مباراة قوية بين الفريقين ضمن دور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الأهلي اللقاء بعد أن انتصر على تليفونات بني سويف في دور الـ32 من البطولة بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ16، أما في مشواره بالدوري فيتصدر الأهلي برصيد 79 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن الإسماعيلي الوصيف، إذ توج رسميًا بطلاً للدوري للمرة الـ40.

أما الداخلية فقد صعد على حساب النصر بعد أن انتصر عليه بهدف نظيف، بينما يحتل الداخلية المركز الـ14 برصيد 33 نقطة في الدوري بعد أن قدم عروضاً ونتائج متوسطة نوعاً ما.

وسوف تنقل المباراة على قنوات النيل للرياضة، ودي إم سي سبورت، وأون سبورت.