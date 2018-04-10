نادي حرس الحدود يعود للدوري المصري الممتاز بعد غياب موسمين

عاد نادي حرس الحدود للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب موسمين بعدما ضمن التأهل عن مجموعته بدوري القسم الثاني اليوم الثلاثاء.

وفاز حرس الحدود 1-صفر علي فريق الحمام بهدف محمد عبد الرحمن في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم ليرفع رصيده إلى 67 نقطة متفوقًا بست نقاط على منافسه المباشر كفر الشيخ الذي فاز 2-1 على غزل المحلة.

وضمن حرس الحدود التأهل حتى إذا خسر في آخر مباراتين بالمجموعة لتفوقه في المواجهات المباشرة على كفر الشيخ.

وقال سامي قمصان مدرب حرس الحدود لرويترز “حققنا إنجازًا رائعًا بكل المقاييس وخضنا مباريات صعبة في ملاعب ليست جيدة وهو ما يدعو للفخر”.

وسبق لحرس الحدود التتويج بلقب كأس مصر مرتين متتاليتين في 2009 و2010 وتصدر الدوري الممتاز قبل إلغاء المسابقة بسبب كارثة استاد بورسعيد عام 2012.

وأضاف قمصان لاعب الأهلي السابق “كانت المنافسة قوية مع كفر الشيخ الذي سار معنا خطوة بخطوة خاصة في الدور الأول واحتل الصدارة لفترة طويلة لكننا انتزعنا الصدارة وحافظنا عليها حتى الرمق الأخير”.

ولم يتحدد بعد بقية المتأهلين لدوري الأضواء.