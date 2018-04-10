النادي الأهلي المصري يحسم مسألة تجديد عقد حسام البدري.. ويعلن فشل صفقتي ثنائي سموحة

استقر النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب على تجديد عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق، وإغلاق ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، بعد النتائج الجيدة التي حققها في البطولات المحلية والوصول لنهائي دور أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وقال عدلي القيعي، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي في تصريحات إذاعية: “مجلس الإدارة قرر تجديد تعاقد البدري ليبقى مع الأحمر في الموسم المقبل”.

وأضاف القيعي: “الخطيب أنهى مع البدري مسألة الموافقة على استمراره الموسم المقبل، وهناك جلسة ستجمع الخطيب مع البدري وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في الإمارات، سيتم الاستقرار خلالها على جميع الأمور سواء بتوقيع العقد أو الصفقات الصيفية”.

ومن جانب آخر، قال القيعي، أن هناك صعوبة في التعاقد مع ثنائي سموحة ياسر إبراهيم وعبد الله بكري، بسبب المغالاة المادية الكبيرة في طلبات فرج عامر، رئيس النادي السكندري.

وأضاف: “الأسعار في السوق المصرية أصبحت كبيرة للغاية واللاعبون المصريون يتعاملون الآن كأنهم أجانب محترفون، كما أن المقاصة أرسل خطابًا للأهلي لتفعيل بند شراء جون أنطوي، وسننتظر لرؤية ما سيحدث في الأيام المقبلة”.

وتابع: “قائمة الـ25 لاعبًا التي أقرها اتحاد الكرة في الموسم الجديد، ستتحكم في شكل تعاقدات النادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أن عودة متعب ستحكمها القائمة”.

وأردف: “سنضطر للتوسع في إعارات اللاعبين والتأني بشدة في التعاقدات، بعد إقرار قائمة الـ25”.

وقرر اتحاد الكرة اعتماد قائمة الـ25 لاعبًا بداية من الموسم المقبل مع فتح الإعارات دون تحديد عدد معين.

وعن أزمة عبدالله السعيد، أوضح القيعي: “بحثنا عن دوري ما زال باب القيد مفتوحًا به، وهو ما وجدناه في الدوري الفنلندي، كان يهمنا أيضًا بخلاف إرساء ثوابت الأهلي، مصلحة المنتخب المصري وأن يشارك اللاعب من أجل الحفاظ على مستواه قبل كأس العالم”.

وأضاف: “الأهلي كان يهمه مشاركة اللاعب من أجل المنتخب بقدر ما كان يهمه الحصول على مقابل مادي من الصفقة، والإعارة مجانية والأهلي لم يحصل على مقابل مادي من صفقة انضمام السعيد للفريق الفنلندي”.

إيهاب جلال

وفي سياق مختلف، قال تامر النحاس، وكيل إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، إن عقد المدرب مع القلعة البيضاء لا يحوي أي شروط جزائية، لافتًا إلى أن العقد به بند يقضي بأن إيهاب يكمل موسمه الأول مع الزمالك.

وأضاف في تصريحات إذاعية :”البند ينص على بقاء إيهاب جلال مع الزمالك في الموسم الأول، وأن لا يرحل المدرب ولا يقيله الزمالك، ومع ذلك لم يتم وضع أي شروط جزائية”.

وأردف: “لا نقبل المزايدة بفكرة أن إيهاب لا يريد الرحيل حتى لا يدفع الشرط الجزائي، كما قلت لا يوجد شرط جزائي بالعقد، الموضوع بسيط، إذا رغب الزمالك في إقالة جلال يمكن أن يخبروه بذلك”.

وأوضح: “فؤجئت عقب مباراة المقاصة على كل المواقع بتصريح لإيهاب جلال يعلن فيه استقالته، وعلى الفور اتصلت به ونفى لي الأمر تمامًا وما فهمته منه أنه يريد الاستقالة في نهاية العام”.

واستطرد: “بالتأكيد إيهاب أخطأ فيما قاله، خصوصًا وأن الأمر فهم بأكثر من طريقة، وكان من الأفضل ألا يقول هذا التصريح في الوقت الحالي وعقب خسارة”.

وأردف: “قمت بعد ذلك بالاتصال بمسؤولي الزمالك ونفيت لهم الأمر تمامًا وأكدت لهم أن جلال لم يقدم استقالته كما أشيع”.

وأشار إلى أن تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بأنه لو تقدم إيهاب جلال باستقالته سيقبلها المجلس الأبيض هي تصريحات طبيعة وعادية، لافتًا إلى أن الأمر بسيط ومن الممكن أن يتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وعن صفقة إريك تراوري، قال النحاس: “تراوري، لاعب المقاصة، يريد الاحتراف الخارجي بدلًا من الانتقال لأي من القطبين ولكن انتقاله للزمالك مرتبط ببقاء جلال داخل نادي الزمالك”.

وأردف: “اللاعب يريد الرحيل إلى أوروبا ولو لم يتوافر أي عرض سندرس العروض المقدمة له من مصر، وحتى الآن لا أعلم هل يريد الأهلي ضمه أو لا”.