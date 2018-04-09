مرتضى منصور يقبل استقالة إيهاب جلال ويحدد شرط العفو عن السعيد

وضع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شرطًا جديدًا من أجل العفو عن عبدالله السعيد لاعب الأهلي بعد الأزمة الأخيرة والتي وقّع خلالها اللاعب للأبيض قبل أن يتراجع ويستمر مع القلعة الحمراء.

وقال منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي: “الأموال التي حصل عليها عبدالله السعيد، لاعب الأهلي، بعد التوقيع للزمالك سترد للنادي الأبيض أضعافًا مضاعفة، وحق النادي لن يضيع، ولن أعفو عنه إلا بعد أن يقوم بالاعتذار لجماهير القلعة البيضاء”.

وأضاف منصور: “الزمالك لا يرغب في تقديم شكوى ضد اللاعب حتى لا يتم إيقافه لكن عليه أن يعتذر لجماهير النادي أولًا ثم يسرع في رد الأموال التي حصل عليها، واللاعب لم يرفض رد الـ40 مليون جنيه كما تردد مؤخرًا”.

وعن استقالة إيهاب جلال قال مرتضى: “ماينفعش تهزر مع الأسد، أنت قولت إنك استقلت وأنا وافقت على الاستقالة، ووكليك مالوش صفة عندي لأنه عايز يقعدك علشان الشرط الجزائي مش علشان النادي”.

وأضاف مرتضى: “الزمالك سيتعاقد مع مدرب أجنبي على أعلى مستوى، لقيادة الزمالك، خلفًا لإيهاب جلال الذي تقدم باستقالته في وسائل الإعلام، مشددًا على أن خليفة جلال لن يكون مصريًا في الفترة الحالية”.

وعن تقديمه استقالته قال منصور: “لا صحة لما تردد بشأن حل المجلس أو رفع الحصانة عني، وسأعقد جمعية عمومية يومي 10 و11 مايو المقبل، وإذا وافقت الجمعية العمومية على الوصاية سأتقدم باستقالة، خاصة أنني أرفض الوصاية على المجلس”.

وأضاف رئيس الزمالك، أن اللجنة المالية التي تدير النادي حصلت على الأموال الموجودة في النادي، مطالبًا بعدم السؤال نهائيًا عن فرع الزمالك المقرر إنشاؤه بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابع منصور: “قررت نقل المؤتمر الصحفي للنادي النهري، ليكون أبلغ رد على محافظ الجيزة، الذي قام بهدم النادي 3 مرات، الحرب موجهة ضدي وهذه الحرب لن تهز شعره واحدة في رأسي، مستندات القلعة البيضاء الخاصة، أصبحت مباحة للجميع، اللجنة المالية التي تدير النادي تقوم بتوزيعها على المواقع لنشرها للرأي العام”.

وأكد منصور، أنه رغم هذه الحروب الشرسة، إلا أنه سيصمد، احترامًا للدولة، مبينًا أن الحساب سيكون عسيرًا لكل من يسعى لهدم الزمالك.

ورفض مرتضى الرد على حسن شحاتة على خلفية تصريحات الأخير أن النادي تحول من نادٍ رياضي لنادٍ اجتماعي.

وقال مرتضى إن حسن شحاتة، يعاني من فقدان الذاكرة وأقول له أنت نسيت أن الزمالك حقق بطولة الدوري 4 وكأس مصر وسوبر مصري في عهد مرتضى منصور؟!.. نادي الزمالك رياضي”.