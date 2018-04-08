عبدالله السعيد ينتقل إلى الدوري الفنلندي على سبيل الإعارة

استقر عبدالله السعيد لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم على الانضمام للدوري الفنلندي خلال الساعات المقبلة وذلك للحفاظ على مكانه في صفوف منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم في شهر يونيو المقبل.

وقالت تقارير صحفية إن السعيد وصل إلى فنلندا منذ قليل لإنهاء إعارته لأحد الأندية الفنلندية لمدة شهرين وحتى نهاية الموسم الحالي للحفاظ على مستواه الفني استعدادًا لكأس العالم.

ورفض عبدالله السعيد الإفصاح عن اسم النادي الذي تمت إعارته إليه حيث تدخل المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري بقوة من أجل إعارة اللاعب لنهاية الموسم بناء على طلب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بسبب الحاجة لجهوده في كأس العالم خاصة أن هناك قرارًا من إدارة الأهلي بتجميد اللاعب حتى نهاية الموسم بسبب التوقيع للزمالك.

البدري: لست غاضبًا من التعادل مع سموحة

من جانب آخر أكد حسام البدري المدير الفني بالنادي الأهلي عدم غضبه من أداء فريقه في مباراة اليوم أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي للقاء سموحة: “لست غاضبًا من الأداء ولا النتيجة على الرغم من حرصنا على تحقيق الفوز إلا أننا في المرحلة الحالية نستعد لمراحل أخرى مهمة والتي ستبدأ بكأس مصر، كما أننا أرحنا بعض اللاعبين من أجل المشاركة في المباراة المقبلة”.

وأضاف: “كانت هناك بعض الأشياء التي لست راضيًا عنها، وهو أمر وارد جدًا في ظل قلة الدافع والمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون طوال الموسم، نحضر أنفسنا للمباراة المقبلة في كأس مصر وهي الأهم في المرحلة المقبلة”.

إيقاف لاعب وسط الإسماعيلي لنهاية الموسم

إلى ذلك قرر مجلس إدارة الإسماعيلي إيقاف عمر الوحش لاعب خط وسط الفريق حتى نهاية الموسم وتغريمه 40 ألف جنيه نتيجة لما بدر منه أمس أثناء تبديله واعتراضه على الجهاز الفني بشكل غير لائق أثناء لقاء طلائع الجيش.

كان البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للإسماعيلي قد استعان بعمر الوحش من بداية اللقاء وعقب إحراز طلائع الجيش لهدفه الأول أجرى تغييرًا بإخراج اللاعب وحل بدلًا منه كريم بامبو، وهو ما لم يعجب اللاعب الذي أبدى تذمره الشديد أثناء خروجه وهو ما جعل الجهاز الإداري يقوم برفع مذكرة لمجلس الإدارة التي أوصت بإيقاف اللاعب لنهاية الموسم وتغريمه 40 ألف جنيه.