الزمالك يفاوض لاعب المقاصة ويغرّم “الونش”.. والنادي الأهلي يقترب من “سامي وتراوري” 

أعلن محمود عبدالعزيز “مودي”، مدافع فريق مصر للمقاصة، عن تلقيه عرضًا رسميًا من نادي الزمالك للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وقال مودي خلال تصريحات لـ”إرم نيوز”:”هناك عرض ومفاوضات جادة من الزمالك للتعاقد معي في بداية الموسم المقبل، وتلقيت أيضًا عرضًا من الإسماعيلي، وعرضًا سعوديًا”.

وتابع:”رفضت العرضين من أجل الزمالك، لأن قراري باللعب للأبيض، وفي حال فشل انتقالي للزمالك سأجدد عقدي مع المقاصة”.

من جانب آخر، وقّع نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور عقوبة مالية على محمود “الونش”، مدافع الفريق، بسبب انتشار صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يخضع لجلسة باديكير ما أثار غضب جماهير النادي.

وقال أيمن حافظ، مدير الكرة في نادي الزمالك، خلال تصريحات صحفية، إن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قرر تغريم الونش 30 ألف جنيه، بسبب الصورة التي انتشرت مؤخرًا.

وأكد مدير الكرة أنه لا تراجع عن العقوية المالية الموقعة عليها، وذلك بعدما أثارت الصورة غضب جمهور الزمالك بسبب جلسة الباديكير، خاصة أن الزمالك كان قد تلقّى هزيمة وقتها من الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبرّر اللاعب موقفه لمدير الكرة أنه مصاب بعين السمكة، إلى جانب أن أظافره تجعله يشعر بالضيق في الأحذية الرياضية، والصورة قديمة، ولا يعرف سرَّ انتشارها في الوقت الحالي.

وكان مجلس الزمالك قد أبلغ مدير الكرة بفرض غرامة مالية على “الونش” بسبب صورة الباديكير، بسبب انتشارها في وقت غير مناسب، ووسط إخفاقات الفريق: إلى جانب أن المجلس قبل ذلك قرّر منع اللاعبين من استخدام مواقع “السوشيال ميديا”،” بل قام اللاعب بتبرير الأمر على حسابه الشخصي على “إنستغرام”.

إلى ذلك، أعرب محمد أشرف روقة، لاعب الزمالك، عن استيائه الشديد من استبعاد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال له منذ قدومه، وعدم الدفع به في المباريات الرسمية.

وشكا “روقا” للمقربين منه إبعاده عن التشكيل دون أسباب واضحة، في إشارة منه لعدم رضاه عن التواجد على الدكة.

وكشف اللاعب للمقربين منه أنه ينتظر موقف المدير الفني من أجل حسم مصيره، وفي حالة استمرار استبعاده سيطالب الإدارة برحيله في نهاية الموسم، خاصة أنه تلقّى عدة عروض محلية، لكنه لم يحسم قراره النهائي.

وفي سياق آخر، توصل عدلي القيعي، مدير إدارة التعاقدات في الأهلي، لاتفاق مع إدارة المقاصة لضم أحمد سامي مدافع الفريق الفيومي لصفوف المارد الأحمر خلال الموسم الجديد.

وكشف مصدر في الأهلي أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، تحدث في الفترة الأخيرة مع “القيعي” ولجنة الكرة عن ضرورة ضم أحمد سامي، وتدعيم دفاعات الفريق في الصيف، لذا تحرك مدير التعاقدات هذه المرة بشكل جاد، وحصل على موافقة نهائية من المقاصة لضم اللاعب، وتتبقى فقط مناقشة بعض التفاصيل المالية للصفقة.

وطلب الأهلي التعاقد مع ثنائي مصر للمقاصة أحمد سامي، وإيريك تراوري، لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى مسؤولو المقاصة ترحيبًا بطلب الأهلي، وكذلك الرغبة في التعامل مع القلعة الحمراء، لكن النادي طلب تأجيل حسم هذا الملف حتى نهاية الموسم الجاري، والذي سينتهي بشكل رسمي الشهر المقبل.