لاعب إنبي يتسبب بإصابة زميله احتفالًا بهدف في الدوري المصري (فيديو)

تسبب حمدي فتحي، لاعب وسط فريق إنبي ، بإصابة زميله محمود قاعود عقب تسجيل الأخير الهدف الثالث لفريقه في مباراة الداخلية بالجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري.

واحتفل قاعود بتسجيل هدف لصالح إنبي حوّل به النتيجة إلى 3-2 للفريق البترولي، ولاحقه حمدي فتحي وأمسك بكتفه وأسقطه أرضًا كنوع من الاحتفال، إلا أن قاعود تعرّض للإصابة بسبب هذا الاحتفال.

وغادر قاعود اللقاء مصابًا بسبب هذا الاحتفال، وسيخضع لفحص طبي لتحديد مدى إصابته في الكتف بعد إجراء أشعة طبية.

واقتنص الداخلية، اليوم الجمعة، تعادلًا مثيرًا من مضيفه إنبي بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية إنبي، محمد مجدي (هدفين) الأول من ركلة جزاء، ومحمود قاعود في الدقائق 32 و48 و59 من زمن اللقاء.

فيما جاءت ثلاثية الداخلية عن طريق محمود منصور من ركلة جزاء، وأحمد علاء الدين، وعبد العزيز الشاعر زيزو في الدقائق 10 و30 و80 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، احتل إنبي المركز السادس برصيد 43 نقطة، فيما جاء الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

ونجح الأهلي بحسم اللقب بعد أن وصل للنقطة 75، وذلك قبل نهاية البطولة بست جولات.

ويعد الأهلي أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبًا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبًا.