الحكم المصري جهاد جريشة يثير الجدل قبل كأس العالم

سجّل حسام حسن هدفًا في الشوط الأول ليقود سموحة للفوز 1/0 على مصر للمقاصة الذي احتج بشدة على عدم احتساب هدف لصالحه خلال مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتسلّم حسن تمريرة متقنة من ناصر منسي ليسدد بشكل رائع في شباك الحارس أحمد عادل عبدالمنعم قبل مرور نصف ساعة.

وألغى الحكم جهاد جريشة، الذي سيشارك في إدارة مباريات كأس العالم في روسيا، هدفًا للمقاصة في الشوط الثاني بداعي ارتكاب أحمد سامي مخالفة ضد مدافع عند الارتقاء للعب برأسه نحو الشباك وسط اعتراضات شديدة من الفريق الخاسر الذي يسعى لضمان البقاء بالدوري الممتاز.

وتوقف رصيد مصر للمقاصة، وصيف بطل الموسم الماضي، عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين يحتل سموحة المركز الخامس ولديه 46 نقطة.

وحسم الأهلي لقب الدوري قبل 6 جولات على النهاية.