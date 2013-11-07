نهائي كأس مصر "دون جمهور"

عقد اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، اجتماعاً،بقيادات وضباط المديرية لبحث إجراءات تأمين مباراة نهائي كأس مصر، بين فريقي الزمالك ووادي دجلة، والمقرر لها السبت القادم بالغردقة.

وقال مدير الأمن، في تصريحات ، إن المباراة ستقام بدون جمهور، وغير مسموح لأى شخص بالتواجد داخل الاستاد، حيث تقوم المديرية بعمل كردون أمني لتأمين المباراة للخروج بنهائي مشرف وبدون أي مشاكل.

وأشار مدير الأمن إلى أن عدم حضور الجماهير يُسهل على الأمن تأمين المباراة وختام نهائي كأس مصر دون مشاكل، مهيباً بالمواطنين من أبناء البحر الأحمر بعدم الحضور إلى الاستاد ومساعدة الأجهزة الأمنية في الخروج بالنهائي إلى بر الأمان.

وكان الزمالك قد صعد للنهائي عقب فوزه على طلائع الجيش وصعود وادى دجلة عقب فوزه على الإسماعيلي.