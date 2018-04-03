بعد ثلاثية الإسماعيلي.. كل الطرق تؤدي إلى رحيل إيهاب جلال عن نادي الزمالك

تعيش جماهير نادي الزمالك حالة من الغضب العارم بعد السقوط بثلاثية مقابل هدف واحد أمام الإسماعيلي مساء الاثنين في الجولة الثلاثين للدوري المصري ليقترب الفريق الأبيض من الغياب عن بطولة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل.

وأصبحت جماهير الزمالك في حالة حيرة بسبب الأداء المخيب وغير المبرر للاعبي فريقها بجانب النتائج السيئة التي تضرب الزمالك سواء بالخروج من الكونفدرالية الأفريقية على يد فريق مغمور وهو ولايتا ديتشا الإثيوبي بجانب اقتراب المركز الثاني من الضياع.

وأصبح رحيل إيهاب جلال عن تدريب الزمالك هو الخبر المنتظر لجماهير الفريق الأبيض وهو السيناريو الأقرب لعدة أسباب وهو ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في السطور القادمة:

ضربة الكونفدرالية وأزمة الوصافة

فقدت جماهير الزمالك الثقة في إيهاب جلال بعد أن ودع الفريق بطولة كأس الكونفدرالية مبكرًا على يد فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي المغمور.

وعانى إيهاب جلال من أزمة كبيرة بعد لقاء الإسماعيلي خاصة أنه ثالث مباراة أمام الفرق التي تنافس على المربع الذهبي بالدوري يخسره المدير الفني فقد سبق أن خسر أمام الأهلي والمصري والإسماعيلي بجانب اقتراب ضياع وصافة الدوري وبالتالي غياب الفريق عن دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

لوغاريتمات فنية

تبدو هناك لوغاريتمات فنية واضحة في أسلوب إيهاب جلال في ظل التغيير المستمر في طريقة اللعب بين الثلاثة مدافعين واللعب بطريقة 4-1-4-1 و4-2-3-1.

ومن اللوغاريتمات لإيهاب جلال تمسكه بالاعتماد على النيجيري معروف يوسف لاعب الوسط في مركز الظهير الأيسر بشكل كبير وهو أحد أسباب خسارة الزمالك القاسية أمام الإسماعيلي.

قرارات مثيرة للجدل

تبدو هناك قرارات مثيرة للجدل من جانب إيهاب جلال على رأسها الإبقاء على التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن الوافد حديثاً في شهر يناير الماضي على مقاعد البدلاء رغم سوء مستوى حازم إمام.

ومن القرارات الغريبة أيضًا لجلال التعاقد مع الغاني نانا بوكو رغم أنه لم يشارك باستمرار مع فريقه السابق مصر المقاصة هذا الموسم بجانب ضم عماد فتحي وهو لاعب بديل في المقاصة كما أنه استبعده من التشكيل رغم الحاجة إليه.

الأداء سيئ والنتائج أسوأ

كان المبرر الوحيد لإيهاب جلال أنه يقدم كرة جميلة وأداءًا مميزًا مع الزمالك ولكن الفريق الأبيض لم يعد يقدم الكرة الجماعية المميزة ويكتفي بالأداء الفردي.

وضربت النتائج السيئة الفريق بعد أن خسر أمام الإسماعيلي والمصري والأهلي مع المدير الفني الحالي وهو الأمر الذي يجعل مسألة رحيله واردة بقوة خاصة أنه حظي بدعم كبير من إدارة النادي.