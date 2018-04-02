النادي الأهلي يحقق فوزه السادس عشر تواليًا في الدوري المصري

واصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته، وحقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 2/1 على ضيفه طنطا، اليوم الإثنين، في الجولة 30 من الدوري المصري.

وسجل هدفي الأهلي النيجيري جونيور أجاي ومروان محسن في الدقيقتين 61 و85، في جين أحرز محمد جابر هدف طنطا الوحيد في الدقيقة 90+1.

وحقق الأهلي فوزه السادس عشر على التوالي في المسابقة ورفع رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، علمًا أنه أحرز لقب النسخة الحالية، في جين تجمد رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز السادس.

وافتتح جونيور أجاي التسجيل في الدقيقة 61 في تسجيل بعد تمريرة عرضية متقنة من أحد زملائه، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 86 من كرة عرضية سددها مروان في المرمى ببراعة.

وسجل محمد جابر هدف حفظ ماء الوجه لطنطا في الدقيقة 90+1 من خلال تمريرة عرضية سكنت شباك الحارس علي لطفي.