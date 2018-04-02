العين الإماراتي والزمالك يتنافسان لضم إبراهيم حسن نجم الإسماعيلي

تلقى نادي الإسماعيلي المصري عروضًا رسمية من ناديي العين الإماراتي والزمالك من أجل التعاقد مع إبراهيم حسن، لاعب وسط فريق الدراويش، بعد المستوي المميز الذي ظهر عليه اللاعب في الفترة الأخيرة وجعله محط أنظار العديد من الأندية داخل وخارج مصر.

وقال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، إن الزمالك تقدم بعرض رسمي للإسماعيلي لضم لاعبه إبراهيم حسن، لكن مسؤولي الدراويش تمسكوا باللاعب.

وأضاف النحاس، أن نادي العين الإماراتي طلب -أيضًا- ضم اللاعب، لكن الإسماعيلي رفض رغم المقابل المادي المرتفع للغاية للدراويش، بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف بأوروبا خلال الموسم المقبل.

على جانب آخر، كشف النحاس، وكيل علي جبر، مدافع الزمالك المعار إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن شرط وحيد يعيد اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، وهو عدم تلقيه عروضًا للاستمرار في أوروبا، مؤكدًا أن المدافع الدولي لن يتعجل فى تحديد مستقبله مع الفريق الإنجليزي، ويريد الاستمرار في أوروبا.

وقال النحاس، إن جبر يمتلك عدة عروض من أندية خليجية، لكنه يريد استكمال مسيرته في أوروبا وينتظر كأس العالم لتحديد موقفه، وهو يؤدي بشكل جيد في التدريبات لكنه واجه مشكلة في اللغة ووجود أحمد حجازي معه بالفريق ساعده كثيرًا.

وأوضح، أنه حال عدم تلقي اللاعب عرضًا جيدًا في أوروبا سيعود إلى نادي الزمالك، خصوصًا أنه مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء ممتد لموسمين.

إلى ذلك، قال النحاس إن أحمد سامي، مدافع فريق مصر المقاصة، كان قريبًا من الانضمام للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف: “الأهلي كان قريبًا للغاية لضم سامي في الشتاء، لكن المقاصة تمسك باللاعب من أجل دوري الأبطال وهي البطولة التي ودعها من الدور التمهيدي، سننتظر لنهاية الموسم من أجل معرفة مصير اللاعب لكن الأهلي ما زال لديه الرغبة في ضمه”.

وعن إيريك تراروي، لاعب المقاصة، قال: “موقف اللاعبين الأجانب وعددهم في الموسم المقبل سيحدد مصير اللاعب وهل سينتقل للزمالك أو لا، خصوصا أن الفريق الأبيض يضم 4 أجانب في الوقت الحالي”.

وأشار النحاس إلى أنه قام بتسويق مصطفى البدري، لاعب أسوان للأهلي والزمالك، نظرًا لموهبة اللاعب الكبيرة وصغر سنه كونه من مواليد 1998.