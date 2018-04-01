كذبة أبريل: هيكتور كوبر يقترب من الرحيل عن منتخب مصر لتدريب الأرجنتين (فيديو)

دخل الإعلامي أحمد شوبير على خط “كذبة أبريل” المعتاد ظهور أخبار غير حقيقية في مثل هذا اليوم من كل عام.

وأكد شوبير في بداية حلقته كشف وجود أنباء قوية بشأن رحيل المدرب هيكتور كوبر عن المنتخب المصري، وتوليه تدريب المنتخب الأرجنتيني خلال نهائيات كأس العالم 2018.

وأوضح شوبير خلال إحدى حلقات برنامجه على قناة “صدى البلد”، أن الصحف الأرجنتينية والإسبانية نشرت صورًا للمدرب “كوبر” مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني وبتيشرت المنتخب لتؤكد رحيله عن المنتخب المصري وتوليه تدريب الأرجنتين.

وبّين أن كل المعلومات تشير إلى قيام الاتحاد الأرجنتيني بالإطاحة بالمدير الفني خورخي سامباولي عقب الخسارة من إسبانيا، والتعاقد مع هيكتور كوبر لقيادة الأرجنتين في كأس العالم بروسيا 2018.

وأبدى شوبير تعجبه من موقف الاتحاد المصري لكرة القدم وعدم تعليقه على تلك الواقعة، وهل بالفعل سيرحل كوبر أم سيواصل مشواره مع المنتخب المصري؟

وتساءل الإعلامي المصري عن بديل “كوبر” حال رحيله عن المنتخب المصري وهل سيكون البديل أجنبي أم مصري، داعيًا الاتحاد المصري إلى الخروج بتصريحات لتوضيح تلك الأمور أمام الرأي العام.

وفي نهاية الحلقة ، وبعد عرض عدد من الفرات داخل البرنامج عاد شوبير ليؤكد أن ما قاله بشأن هيكتور كوبر غير صحيح بالمرة وينطوي فقط تحت “كذبة أبريل”.

وانتشر الخبر عبر العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل نظرًا لما تعقده الجماهير المصرية من آمال على المدرب الأرجنتيني في كأس العالم.