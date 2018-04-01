هل تقبل جماهير النادي الأهلي المصري عودة محمد أبوتريكة إلى القلعة الحمراء؟ (فيديو إرم)

رحّبت الجماهير المصرية بعودة لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، محمد أبوتريكة، إلى بلاده، مفضلين دخوله أروقة النادي الأحمر لتقلد منصب أو مهمة فنيّة داخل القلعة الحمراء.

وفيما أبدت جماهيرية مصريّة في تقرير مصور لـ”إرم نيوز” ترحيبهم بعودة أبوتريكة إلى النادي الأهلي، واعتبروا أنّه سيمثل إضافة قوية للنادي في ظل إدارة محمود الخطيب، متوقعين في الوقت نفسه أنّ يتقلد منصبًا شرفيًا داخل النادي.

واستقر أبوتريكة المعتزل منذ عام 2013، والمحلل في قنوات “بي إن سبورت” الرياضية القطرية على العودة إلى مصر خلال الأيام المقبلة، بعد تأييد حكم رفع اسمه من قوائم الإرهاب.

يذكر أن نيابة النقض، أوصت خلال الفترة الماضية من جديد بإلغاء القرار السابق والصادر بخصوص وضع اسم اللاعب المصري محمد أبو تريكة، في قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة، وعلى قوائم ترقب الوصول، والذي أصدرته إحدى المحاكم المصرية في الفترة الماضية، بسبب تأييد اللاعب لجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة في مـصـر.