الصراع على وصافة الدوري المصري يشتعل بين الإسماعيلي والزمالك

سيسعى كل من الإسماعيلي والزمالك إلى حصد نقاط المباراة التي ستجمعهما، غدًا الإثنين، في الدوري المصري الممتاز لحسم صراعهما على مركز وصيف البطل قبل أربع جولات من نهاية المسابقة والتي تختتم رسميًا في الـ20 من مايو/ أيار المقبل.

وسيلتقي الإسماعيلي والزمالك في مباراة توصف بأنها لقاء قمة وهي تأتي ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من البطولة.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء منفردًا بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف الأهلي الذي حسم اللقب لصالحه في وقت سابق، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

الفوز بالنسبة للإسماعيلي صاحب الأرض سيوسع الفارق بينه وبين الزمالك إلى خمس نقاط ويقربه كثيرًا من الاحتفاظ بالوصافة بينما فوز الزمالك سيجعل الصراع يشتد ويمنحه التقدم بفارق نقطة وحيدة على غريمه.

ويبدو أن مركز الوصافة سينحصر بين الثنائي بعد أن فرط المصري في ثلاث نقاط غالية بالهزيمة أمس السبت أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في إحدى مبارياته المؤجلة ليتوقف رصيده عن 49 نقطة محتلًا المركز الرابع.

وحذر إيهاب جلال، مدرب الزمالك، لاعبيه من خطورة سرعة لاعبي الإسماعيلي وطالبهم باليقظة التامة وإحراز هدف مبكر يمنحهم السيطرة على المباراة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة https://t.co/IfYCrkuFnP pic.twitter.com/QQiREBCYsk — إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2018

ونقل الموقع الرسمي للزمالك عن جلال قوله: “التركيز هو الطريق الوحيد للوصول إلى نقاط المباراة الثلاث التي لا بديل عنها.. نرغب في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، وهذا لن يتحقق إلا بإحراز المركز الثاني في الدوري”.

وسيغيب عن الزمالك ثنائي قلب الهجوم الكونغولي كابونغو كاسونغو والغاني نانا بوكو بسبب الإصابة.

من جانبه، وصف البرتغالي بيدرو بارني، مدرب الإسماعيلي، المواجهة مع الزمالك بأنها صعبة للغاية محذرًا لاعبيه من قوة المنافس.

وأضاف بارني في تصريح لموقع الإسماعيلي الرسمي: “سنقاتل من أجل حصد الانتصار، وحزنت حينما علمت بإصابة دييغو كالديرون وغيابه عن الفريق ونسعى لتجهيز البديل المناسب”.

وتابع: “لاحظت أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الانتصار. ونتطلع لاستغلال عاملي الجمهور والملعب لصالحنا”.

ويلتقي، غدًا الإثنين، الأهلي حامل اللقب مع طنطا الساعي لجمع أكبر عدد من النقاط بعد أن بات مهددًا وبقوة بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وسيدفع الأهلي بعدد من البدلاء من أجل إراحة لاعبيه الدوليين بعد أن حسم اللقب.

ويحتل طنطا المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة وهو بذلك ثالث الثلاثة المهددين بالهبوط مع الرجاء والنصر، بينما يملك الأهلي 75 نقطة ويرغب في إنهاء المسابقة برقم قياسي من النقاط.

ويلتقي يوم الثلاثاء في نفس الجولة سموحة ومصر للمقاصة في مباراة مؤجلة من الجولة 25.