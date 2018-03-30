الحكم المصري جهاد جريشة يحلم بإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2018

أعرب جهاد جريشة الحكم الدولي المصري (42 عامًا) عن أمله في تقديم أداء مشرف في نهائيات كأس العالم بعد أن تلقى إخطارًا رسميًا الليلة الماضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باختياره ضمن قائمة الحكام الدوليين الذين سيديرون مباريات في البطولة الدولية، التي تقام في روسيا في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وقال جريشة لرويترز: “3 أعوام قضيتها منتظرًا قرار مشاركتي في كأس العالم وأحمد الله على تحقيق أمنيتي.. خضعت لتدريبات قاسية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من جانب لجنة حكام الفيفا والاتحاد الأفريقي، كما خضعت لبرامج إعداد متعددة وأصبحت جاهزًا تمامًا للمشاركة التاريخية”.

ونشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم على حسابه على “تويتر” قائمة بالحكام المشاركين في كأس العالم تضمنت 36 حكمًا بينهم 6 من أفريقيا.

وأضاف جريشة: “سأسعى لتقديم مستوى مشرف للتحكيم المصري والعربي وأتمنى أن أصل إلى أبعد مدى في تحكيم المباريات ولا أخفي سرًا أن أمنية حياتي أن أدير المباراة النهائية في البطولة”.

وسبق لجريشة أن أدار نهائي دوري أبطال أفريقيا في 2015 بين اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي القادم من الكونغو الديمقراطية.

وبدأ جريشة مشواره التحكيمي عام 1997.