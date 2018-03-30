عبدالله السعيد يوافق على الانتقال للنادي الأهلي السعودي

اقترب عبدالله السعيد لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول من الانتقال للدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل، بعد قرار إدارة الأحمر بعرضه للبيع أو الإعارة بعد قيامه بالتوقيع على عقود رسمية للزمالك.

وقالت تقارير صحفية إن نادي الأهلي السعودي يرغب في التعاقد مع عبدالله السعيد في بداية الموسم المقبل استغلالًا لقرار الأهلي المصري بالاستغناء عن اللاعب.

وأضافت التقارير: “مسؤولو أهلي جدة تواصلوا مع عبدالله السعيد وأقنعوه بالانتقال لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وتم تجهيز عرض رسمي لإرساله للأهلي القاهري خلال الساعات المقبلة”.

وتابعت: “النادي السعودي رصد 3 ملايين دولار أي ما يقرب من 50 مليون جنيه لضم عبدالله السعيد الذي عرضه الأهلي للبيع مؤخرًا على خلفية توقيعه للزمالك قبل أن يُجدد عقده مع الأهلي”.

وترغب عدة أندية في ضم السعيد، لكن الأهلي يفضل بيعه لأهلي جدة حتى يعود مؤمن زكريا للقلعة الحمراء لحاجة الفريق لجهوده.

وكان رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب قد قرر عرض عبدالله السعيد للإعارة أو البيع، بعد تعاقده مع الزمالك دون علم النادي الأحمر.

ومن جانب آخر دخل الأهلي في مفاوضات مع محمد حسن لاعب وسط وادي دجلة المعار من بلدية المحلة، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بناء على توصية من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

ويقدم محمد حسن مستويات جيدة مع دجلة هذا الموسم، ليدخل دائرة اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وإن كان الأخير قد بدأ بالفعل الدخول بمفاوضات رسمية، إلا أن المقربين من اللاعب أكدوا أن رغبته الأولى هي الانتقال للأهلي، خاصة أنه واحد من أبنائه قبل رحيله منه لعدد من الأندية الأخرى.